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12:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Стоимость платной парковки в Самаре будет варьироваться от района к району

Сроки введения новой меры регулирования до сих пор неизвестны.

В мэрии разработали дополнительные коэффициенты для начисления оплаты за будущие платные парковки на улицах. Об этом сообщили порталу ProGorodSamara.ru в пресс-службе администрации Самары.

 — Методика расчета размера платы за пользованием парковками была разработана в 2014 году и с тех пор не изменилась. В соответствии с Постановлением № 1888 базовый размер платы за пользование одним парковочным местом представляет собой размер платы за нахождение на одном парковочном месте в течение одного часа одного транспортного средства и составляет 30 руб./час. Кроме того, рассчитаны дополнительные коэффициенты в зависимости от района расположения, времени суток и даты (с учетом праздничных и выходных дней), — пояснили чиновники администрации.

Сроки запуска не называются, но они будут определены департаментом градостроительства. Впрочем, уже сейчас разработан проект концессионного соглашения по созданию платных парковок на территории города. Предварительный список улиц, попадающих в зону платной парковки, с 2014 года не изменился.

Напомним, что идея создания платных парковочных зон в Самаре возникла еще в 2014 году. Тогда мэрия города и ряд экспертов высказывались за организацию их в историческом центре города по примеру Москвы. Заявлялось даже об обустройстве многоуровневых металлических парковок, которые могли монтироваться в том или ином месте за считанные часы. Однако дело застопорилось — чиновникам не удалось найти оператора, готового инвестировать деньги в этот проект.

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