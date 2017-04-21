Реконструкция Байкальского тракта с 12 по 21 км завершена на 75%
Об этом 21 апреля 2017 года во время выезда на строящийся участок дороги сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.
Об этом 21 апреля 2017 года во время выезда на строящийся участок дороги сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.
Срок сдачи объекта — 31 октября. До этого времени генподрядчик должен построить два раздельных земляных полотна до 21 км тракта, ввести в эксплуатацию все инженерные сооружения. Два моста и путепроводы будут закончены, везде будет уложен асфальт, произведено обустройство, освещение, установлены ограждения и знаки.
Напомним, участок Байкальского тракта с 12 по 21 км строится второй год. На сегодняшний день каркасы и пролетные строения двух мостов уже стоят. Производится их отделка. Будут установлены деформационные швы, ограждение, водоотвод с проезжей части. Основной упор сейчас делается на устройство проезжей части автомобильной дороги. Ведутся работы по устройству ее основания. 251 млн рублей в этом году подрядчик уже потратил, выполнив работы по мостам, земляному полотну, откосам. Осталось потратить еще 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на самые дорогостоящие работы — устройство покрытия дороги.
Как пояснил представитель генподрядной организации Шамиль Халиков, 1 мая дорогу Иркутск — Листвянка переключат с левой оси на правую для того, чтобы довести земляное полотно по левой оси до проектных отметок.
«В целом работы на объекте ведутся с опережением графика. Если будет техническая возможность, объект будет сдан раньше, останется лишь оформить необходимые документы», — сказал замминистра.