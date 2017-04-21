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12:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Реконструкция Байкальского тракта с 12 по 21 км завершена на 75%

Об этом 21 апреля 2017 года во время выезда на строящийся участок дороги сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Источник: РИА "Новости"

Срок сдачи объекта — 31 октября. До этого времени генподрядчик должен построить два раздельных земляных полотна до 21 км тракта, ввести в эксплуатацию все инженерные сооружения. Два моста и путепроводы будут закончены, везде будет уложен асфальт, произведено обустройство, освещение, установлены ограждения и знаки.

Напомним, участок Байкальского тракта с 12 по 21 км строится второй год. На сегодняшний день каркасы и пролетные строения двух мостов уже стоят. Производится их отделка. Будут установлены деформационные швы, ограждение, водоотвод с проезжей части. Основной упор сейчас делается на устройство проезжей части автомобильной дороги. Ведутся работы по устройству ее основания. 251 млн рублей в этом году подрядчик уже потратил, выполнив работы по мостам, земляному полотну, откосам. Осталось потратить еще 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на самые дорогостоящие работы — устройство покрытия дороги.

Как пояснил представитель генподрядной организации Шамиль Халиков, 1 мая дорогу Иркутск — Листвянка переключат с левой оси на правую для того, чтобы довести земляное полотно по левой оси до проектных отметок.

«В целом работы на объекте ведутся с опережением графика. Если будет техническая возможность, объект будет сдан раньше, останется лишь оформить необходимые документы», — сказал замминистра.

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