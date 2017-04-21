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12:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые комфортабельные автобусы презентовали в Хабаровске

«Vector» и «Vector next» уже ездят в Южно-Сахалинске, и в скором времени они могут появиться на дорогах дальневосточной столицы.

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Новые комфортабельные автобусы «Vector» и «Vector next» презентовали в Хабаровске. Подобные машины уже хорошо зарекомендовали себя на дорогах Южно-Сахалинска, и в скором будущем они могут появиться в дальневосточной столице, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Vector» и «Vector next» — это автобусы средней вместимости. Они могут принять от 53 до 64 человек. Комфортабельные машины оснащены системой ГЛОНАСС, системой, позволяющей показывать информацию о маршруте следования, разнообразными электронными системами. Ресурс кузова составляет более 8 лет. Автобусы модели «Vector» могут быть оснащены подъемником кассетного типа для маломобильных групп населения. Стоимость таких машин — 3 — 4 миллиона рублей. Подобные машины с 2016 года уже ездят в Южно-Сахалинске. Начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый рассказал, что сегодня в Хабаровске стоит проблема автобусов среднего класса. На многих маршрутах небольшие маршрутки уже не вмещают всех желающих пассажиров, поэтому перевозчики присматриваются к машинам большего класса. И если перевозчики выполнят все свои обязательства по замене машин на новые, то объем инвестиций в городской транспорт составит около миллиарда рублей.

— У нас на 16-ом маршруте ездят автобусы «Мерседес». Пассажиры проедут на нём, потом пересаживаются на старый транспорт, который ходит на другом маршруте. И тут же пишут нам обращение: «что за рухлядь ездит». Обновление городского пассажирского автопарка — это одна из задач в рамках реформы транспортной системы Хабаровска, — сказал Сергей Суковатый.

Кстати, в этом году из городского бюджета выделяется 51 миллион рублей. На эти деньги будет закуплено не менее 7 автобусов на газомоторном топливе.

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