«Норникель» профинансирует благоустройство берега Базаихи

«Норникель» и администрация Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания профинансирует благоустройство поймы реки Базаихи. Церемония состоялась во второй день работы Красноярского экономического форума. Документ подписали вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных и глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Мэр города отметил, что соглашение предусматривает участие компании в совместной работе, которая будет проведена на площадях около фанпарка «Бобровый лог». Акбулатов назвал спортивный объект катализатором развития Красноярска.

«Я очень благодарен компании “Норникель” за ее инициативы, в ходе реализации которых мы общими усилиями приведем территорию в надлежащий современный вид. Это будет как благоустроенное общественное пространство, так и организация благоустройства частного сектора. Я уверен, что мы вместе сделаем городскую среду комфортной, удобной для всех», — сказал Эдхам Акбулатов.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных поблагодарила администрацию Красноярска за оказанное содействие.

«Бобровый лог — визитная карточка Универсиады. Хочется, чтобы и все вокруг приобрело такой же красивый и безопасный вид. Компания “Норникель” всегда делает объекты привлекательными не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Это забота о людях, о детях, которые должны запомнить мир именно таким. И мы сделаем все, чтобы городская среда приобрела первоклассную и современную инфраструктуру», — сказала Елена Безденежных.

«Норникель» приступит к работе сразу после согласования проекта. В планах у компании — благоустройство подъездных путей, расчистка территории, а также создание пешеходных дорожек и освещения.

«Фанпарк “Бобровый лог” — горнолыжный комплекс, но ведь не все катаются на лыжах. Местным жителям также нужна комфортная среда, чтобы дети видели красивый город, а родители не боялись выпускать их на улицу», ­— добавила Безденежных.

Реализация проекта намечена на 2017−2018 годы.

Добавим, фанпарк «Бобровый лог» является одной из основных площадок Универсиады-2019, генеральным партнером которой также является «Норникель». Инвестиции в проведение соревнований составляют более 1 млрд рублей.