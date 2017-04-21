Кириенко: инвесторы видят хорошую и большую перспективу в Крыму

Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном слове к участникам III Ялтинского международного экономического форума, который проходит в Крыму 20—22 апреля .

«Масштабная работа, которая по поручению президента России проводится сейчас по развитию инфраструктуры в Крыму, должна обеспечить современные логистические и инфраструктурные условия. С учетом уже существующих возможностей это позволяет инвесторам видеть большую и хорошую перспективу в Крыму», — отметил Кириенко.

Он также высоко оценил уровень подготовки и проведения ЯМЭФ.

«Нацеленность, энтузиазм и проекты инвесторов, с которыми у нас была возможность пообщаться на этом форуме, вызывают большое уважение и высокий оптимизм. Вызывает большое уважение та огромная работа, которая проделана оргкомитетом и Правительством Крыма по подготовке к форуму. Эта масштабная работа позволяет сегодня и российским, и зарубежным инвесторам очень оперативно и эффективно определить сферы для участия своих инвестиций. А таких сфер огромное количество», — подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.