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13:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Тарифы ЖКХ в Челябинской области вырастут «меньше, чем у соседей»

Чиновники заверили, что ежегодное повышение будет ниже, чем в соседних регионах.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ в Челябинской области в 2017 году составит в среднем 3,9%. Об этом заявили министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Глава регионального министерства тарифного регулирования сообщила об ожидаемом ежегодном повышении цен на услуги ЖКХ в рамках проекта «Час с региональным министром», прошедшем в Общественной палате Челябинской области.

Татьяна Кучиц в режиме он-лайн в течение часа отвечала на вопросы, поступившие заранее от жителей Челябинской области. Министр сообщила о предстоящем повышении тарифов на ЖКХ в июле 2017 года. При этом чиновник пояснила, что в настоящее время нет предпосылок для увеличения платы за услуги по общедомовым нуждам (ОДН) с 1 июля 2017 года.

«Чердаки и подвалы не влияют на норматив. Величина расхода ресурса будет поделена на большую площадь. Изменится только сам порядок начисления. При этом важно понимать, что норматив — это временная мера, только на тот период, когда отсутствует прибор учета. В идеале у всех должны быть счетчики, а платить нужно именно столько, сколько потребили. Фактическое потребление не может соответствовать нормативу», — сообщила Татьяна Кучиц.

Отметим, теме оплаты за ОДН была посвящена значительная часть вопросов. Но были и другие, например, о практике снижения тарифов в Челябинской области. Министр тарифного регулирования сообщила, что такая практика имела место и назвала компании, которым было предписано снизить тарифы.

Так, в 2016 году в сфере холодного водоснабжения и водоотведения были установлены тарифы со снижением на услуги по сравнению с предыдущим периодом регулирования для ООО «Параллель», оказывающего услуги потребителям Магнитогорского городского округа, ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и ООО «Троицкий Водоканал водоотведение», оказывающих услуги потребителям Троицкого городского округа. В 2017 году подобные предписания получили МУП «Горводоканал-Копейск», оказывающего услуги потребителям Копейского городского округа, ООО «МСК», оказывающего услуги потребителям Магнитогорского городского округа, МП «УК ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Еманжелинского и Зауральского городских поселений. Предписание на снижение тарифов было обусловлено исключением расходов, экономическая обоснованность которых фактически не подтверждена.

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