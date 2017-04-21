На достройку поликлиники на Левобережье надо найти 300 млн рублей

Стройфирме предстоит утеплить вентиляционные шахты, установить перегородки и проемы, устроить фасады, выполнить монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования и завершить эти работы до 1 октября.

Стоимость контракта на данные работы составляет 29,92 млн рублей. Заключен он был вчера, 20 апреля, таким образом, сейчас «Домострой» уже приступил к подготовительным работам, сообщает пресс-служба областного минстроя.