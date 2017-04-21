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13:11 (мск), источник: СуперОмск

На достройку поликлиники на Левобережье надо найти 300 млн рублей

Для завершения строительства поликлиники на Левобережье наконец нашли подрядчика, им стала компания ООО «Домострой».

Стройфирме предстоит утеплить вентиляционные шахты, установить перегородки и проемы, устроить фасады, выполнить монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования и завершить эти работы до 1 октября.

Стоимость контракта на данные работы составляет 29,92 млн рублей. Заключен он был вчера, 20 апреля, таким образом, сейчас «Домострой» уже приступил к подготовительным работам, сообщает пресс-служба областного минстроя.

Сейчас объект готов на 70%. До полного же завершения строительства, куда входят и строительно-монтажные работы, и приобретение медицинского оборудования, требуется порядка 300 млн рублей. Вопрос об изыскании данных средств пока не решен — вопрос прорабатывают региональные минстрой и минфин.

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