На достройку поликлиники на Левобережье надо найти 300 млн рублей
Для завершения строительства поликлиники на Левобережье наконец нашли подрядчика, им стала компания ООО «Домострой».
Для завершения строительства поликлиники на Левобережье наконец нашли подрядчика, им стала компания ООО «Домострой».
Стройфирме предстоит утеплить вентиляционные шахты, установить перегородки и проемы, устроить фасады, выполнить монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования и завершить эти работы до 1 октября.
Стоимость контракта на данные работы составляет 29,92 млн рублей. Заключен он был вчера, 20 апреля, таким образом, сейчас «Домострой» уже приступил к подготовительным работам, сообщает
Сейчас объект готов на 70%. До полного же завершения строительства, куда входят и