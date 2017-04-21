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12:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе временно перекроют часть улицы Авроры

УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 21.00 сегодняшнего дня временно перекроют часть улицы Авроры.

Движение транспорта будет перекрыто на участке от въезда на территорию Больницы скорой медицинской помощи Уфы (ул. Батырская, 39/2) в сторону здания общежития (ул. С. Кувыкина, 98, корп. 1). Движение восстановят в 24.00 23 апреля, сообщает администрация города.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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