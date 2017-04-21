В Уфе временно перекроют часть улицы Авроры
УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 21.00 сегодняшнего дня временно перекроют часть улицы Авроры.
УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе в связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 21.00 сегодняшнего дня временно перекроют часть улицы Авроры.
Движение транспорта будет перекрыто на участке от въезда на территорию Больницы скорой медицинской помощи Уфы (ул. Батырская, 39/2) в сторону здания общежития (ул. С. Кувыкина, 98, корп. 1). Движение восстановят в 24.00 23 апреля, сообщает администрация города.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.