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13:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске появился новый маршрут из Новомарусино

Для жителей «Новомарусино» заработал автобусный маршрут № 38.

В Новосибирске с 20 апреля от остановки «ЖК «Новомарусино» до остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» запустили новый маршрут автобусов под номером 38. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Новый маршрут автобуса начинается от Новомарусино и дальше следует по улице Большой, улице 2-я Станционной, улице Станционной, площади Энергетиков, проезду Энергетиков, по Димитровскому мосту, проспекту Димитрова, улице Ленина, плошади имени Гарина-Михайловского. Конечная остановка на «Вокзале «Новосибирск-Главный».

В обратном направлении общественный транспорт двигается от площади имени Гарина-Михайловского, по Вокзальной магистрали, проспекту Димитрова, Димитровскому мосту, проезду Энергетиков, площади Энергетиков, улице Станционной, улице 2-ой Станционной, улице Большой.

Оплата проезда осуществляется в соответствии с действующими тарифами в Новосибирске и области, к оплате принимаются транспортные карты и льготные проездные. Ознакомиться с подробным расписанием движения автобусов можно в сайте ЦУГАЭТ.

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