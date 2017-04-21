В Новосибирске появился новый маршрут из Новомарусино
Для жителей «Новомарусино» заработал автобусный маршрут № 38.
Для жителей «Новомарусино» заработал автобусный маршрут № 38.
В Новосибирске с 20 апреля от остановки «ЖК «Новомарусино» до остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» запустили новый маршрут автобусов под номером 38. Об этом сообщили в
Новый маршрут автобуса начинается от Новомарусино и дальше следует по улице Большой, улице 2-я Станционной, улице Станционной, площади Энергетиков, проезду Энергетиков, по Димитровскому мосту, проспекту Димитрова, улице Ленина, плошади имени
В обратном направлении общественный транспорт двигается от площади имени
Оплата проезда осуществляется в соответствии с действующими тарифами в Новосибирске и области, к оплате принимаются транспортные карты и льготные проездные. Ознакомиться с подробным расписанием движения автобусов можно в сайте ЦУГАЭТ.