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13:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Министр энергетики: тарифы на ОДН в Челябинской области не изменятся

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля, РИА ФедералПресс. Жителям области напомнили о ежегодном повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года.

В среднем по региону плата вырастет не более, чем на 3,9%, рассказала «ФедералПресс» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц в рамках проекта Общественной палаты региона «Час с региональным министром». Министр отметила, что не видит предпосылок для роста платы за ОДН.

«Чердаки и подвалы не влияют на норматив. Величина расхода ресурса будет поделена на большую площадь. Изменится только сам порядок начисления. При этом важно понимать, что норматив — это временная мера, только на тот период, когда отсутствует прибор учета, — прокомментировала Кучиц. — В идеале у всех должны быть счетчики, а платить нужно именно столько, сколько потребили. Фактическое потребление не может соответствовать нормативу».

По словам председателя ОП Олега Дубровина, в адрес Кучиц поступило очень много обращений. В основном люди жалуются на начисление платы за общедомовые нужды. Жителям области не нравится, что суммы в квитанциях выросли.

«Сегодня это, пожалуй, одна из самых острых тем для жителей региона», — подчеркнул Дубровин.

Он отметил, что в полномочия министерства тарифного регулирования и энергетики не входит контроль за расчетами, этим занимается Госжилинспекция. Председатель ОП также добавил, что ни одни вопрос жителей области не останется без ответа.

Ранее «ФедералПресс» писал о ситуации в Новосибирске, когда губернатор Владимир Городецкий объявил о том, что решение о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля на 14,9% отменено, и подписал документ о том, что рост тарифов составит ровно 4%.

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