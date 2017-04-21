Между Крымом и Краснодарским краем организуют авиасообщение

Это предусмотрено планом соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве двух регионов, подписанном во второй день работы Ялтинского международного экономического форума.

— Из больших городов Краснодарского края, где есть аэропорты (их в регионе четыре), необходимо организовать сообщение с Крымом, — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Очень важно совместно поднимать эту проблему и решить ее на федеральном уровне.

Кроме того, планируется создать единый туристический маршрут, который позволит отдыхающим посещать морское побережье России от Краснодарского края до Крыма, а также подготовить совместную Стратегию развития Краснодарского края и Крыма.

— Она позволит нам системно решать проблемы, которые стоят перед нашими регионами, — заявил он. — Совместной стратегией будут руководствоваться министерства, департаменты, управления и бизнес, понимая, чего можно ожидать через год, два, три.

По слова главы РК Сергея Аксенова, Крым и Краснодарский край очень похожи, взаимодействие между регионами осуществляется с первого дня возвращения полуострова на историческую родину.

— Мы можем сотрудничать даже более тесно, чем другие субъекты РФ, — считает он. — У нас схожая позиция в сфере сельского хозяйства и туризма, общая паромная переправа, будет Крымский мост, благодаря которому между регионами появится сухопутная связь. С вводом в эксплуатацию Крымского моста контакты и экономическое взаимодействие между Крымом и Краснодарским краем усилятся в несколько раз.