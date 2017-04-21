В Уфе улицу Армавирскую отремонтируют за 9,8 миллионов рублей

В башкирской столице собираются отремонтировать улицу Армавирскую, что в Кировском районе республики. Соответствующую заявку разместил на сайте госзакупок Центр организации конкурсных процедур.

На ремонт дороги длиной около 1,4 километра планируется потратить 9,8 миллиона рублей, из них 296 тысяч рублей возьмут из бюджета города, остальные средства предоставит федеральный бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит снять деформированный асфальт и бордюрный камень, обустроить подстилающие и выравнивающие слои, а затем уложить новое покрытие и нанести разметку. Работы следует завершить до 20 октября этого года.