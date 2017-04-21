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14:02 (мск), источник: РИА Новости

Позади три блокады: Козак рассказал о решении основных задач в Крыму

ЯЛТА (Крым), 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил об успешном решении первостепенных задач по преодолению трех блокад Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Решены первостепенные задачи по преодолению энергетической, транспортной, водной блокады Крыма», — заявил он.

«В крайне сжатые сроки был построен энергомост, газопровод, который соединил полуостров с материковой частью России, существенно увеличена пропускная мощность аэропорта “Симферополь” и переправы через Керченский пролив, реализованы масштабные мероприятия по водообеспечению», — сказал Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.

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