Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Шойгу рассказал о количестве преступлений, связанных с дедовщиной
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
14:03 (мск), источник: NewsKo

«Пермская дирекция дорожного движения» объявила аукционы на мониторинг платных парковок в Перми

Сегодня, 21 апреля, на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона на выполнение работ по мониторингу использования парковочного пространства на улично-дорожной сети Перми. Максимальная сумма контрактов двух аукционов составила 998 тыс. руб.

По каждому из двух заключенных контрактов подрядчики должны будут отработать не менее 590 часов и предоставить заказчику (МКУ «Пермская дирекция дорожного движения») отчёты о состоянии парковочного пространства с данными о нарушителях и составлении протокола о задержании нарушителей с приложением видеозаписей.

При этом подрядчик должен будет обеспечить не менее двух автопатрулей. Каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, ноутбуком с принтером и поисково-мониторинговвым маяком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Право на суд или право на жизнь?
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМК Украины попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь