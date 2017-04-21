«Пермская дирекция дорожного движения» объявила аукционы на мониторинг платных парковок в Перми
Сегодня, 21 апреля, на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона на выполнение работ по мониторингу использования парковочного пространства на
Сегодня, 21 апреля, на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона на выполнение работ по мониторингу использования парковочного пространства на
По каждому из двух заключенных контрактов подрядчики должны будут отработать не менее 590 часов и предоставить заказчику (МКУ «Пермская дирекция дорожного движения») отчёты о состоянии парковочного пространства с данными о нарушителях и составлении протокола о задержании нарушителей с приложением видеозаписей.
При этом подрядчик должен будет обеспечить не менее двух автопатрулей. Каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, ноутбуком с принтером и