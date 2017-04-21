«Пермская дирекция дорожного движения» объявила аукционы на мониторинг платных парковок в Перми

По каждому из двух заключенных контрактов подрядчики должны будут отработать не менее 590 часов и предоставить заказчику (МКУ «Пермская дирекция дорожного движения») отчёты о состоянии парковочного пространства с данными о нарушителях и составлении протокола о задержании нарушителей с приложением видеозаписей.

При этом подрядчик должен будет обеспечить не менее двух автопатрулей. Каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, ноутбуком с принтером и поисково-мониторинговвым маяком.