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14:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске создадут новую систему обработки ТБО

Новая система предполагает 100% сортировки и максимальную переработку всего объёма твёрдых коммунальных отходов.

Полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс появятся в Магнитогорске, сообщают в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

Магнитогорск станет пилотным муниципалитетом, где будет внедрена новая система обращения с твёрдыми бытовыми отходами, которая появится в городе к 2019 году.

На новый полигон будут свозить отходы не только из Магнитогорска, но и из Агаповского, Верхнеуральского и Кизильского районов. В этих районах появятся мусороперегрузочные станции. Весь мусор будут не просто складировать, как раньше, а сортировать и отправлять на дальнейшую переработку. Только непригодные для дальнейшего использования «хвосты» попадут на полигон конечного захоронения.

«Новая система позволит сократить количество отходов для конечного захоронения и вовлечь в повторное использование бумагу, пластик, стекло, цветные металлы и другие виды вторсырья», — рассказывает заместитель директора АО «Управление отходами» Игорь Гаврилов.

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова пояснила, что территориальная схема обращения с отходами предполагает поэтапное введение раздельного сбора мусора. Но организовывать сбор мусора у населения будет региональный оператор, а не инвестор.

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