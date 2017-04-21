Банк «Спурт» в Казани приостановил операции по счетам

По информации операторов колл-центра финансовой организации, приостановка вызвана техническими причинами. Приходные операции производятся.

Накануне головной офис банка «Спурт» не работал из-за отключения электричества.

Несколькими днями ранее на сайте кредитного учреждения было опубликовано заявление о значительном оттоке денежных средств, в том числе со счетов юридических лиц и вкладов физических лиц, в связи с распространением слухов о негативном ситуации с ликвидностью банка.

— Руководство банка принимает все необходимые меры, чтобы своевременно исполнять принятые обязательства и соблюдать нормативы, установленные регулятором. В настоящее время введены временные ограничения на выдачу наличности в размере 30 тысяч рублей на одного вкладчика за один операционный день. Это объясняется большим количеством заявок на досрочное расторжение депозитных договоров и необходимостью проведения экстренной реструктуризации активов и имущества в ограниченных временных рамках, — говорится в сообщении.

Информация о проблемах в банке «Спурт» появилась в социальных сетях в начале марта этого года. Руководство организации по этому факту написало заявление в управление безопасности ЦБ РФ, регулятор в свою очередь обратился в правоохранительные органы. 13 марта 2017 года в «Спурте» было введено ограничение на снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки, 13 апреля дневной лимит был снижен до 30 тысяч рублей.