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15:21 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде будет создано новое производство каустической соды

На химзаводе получена восьмимиллионная тонна жидкой каустической соды.

Источник: РИАЦ

До 2022 года в Волгограде будет создано новое современное производство каустической соды. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил гендиректор АО «Каустик» Эльдор Азизов в ходе торжественного митинга, посвященного выпуску 8-миллионной тонны жидкой каустической соды на предприятии.

— Производство каустической соды и хлора — это для нас основное производство и мы его непременно будем модернизировать, — отметил он. — Уже проведена модернизация цеха № 6, где распложено ртутное производство каустика, но в ближайших планах построить новый цех мембранного электролиза. Это современная технология, которая позволяет увеличить объемы производства. Стоимость проекта около двух млрд долларов.

— Переход на наилучшие доступные технологии для промышленности требует серьезных вложений, — продолжил гендиректор, — и в этом существенную помощь нам оказывает администрация Волгоградской области.

То, что область и дальше будет оказывать промышленным предприятиям, инвестирующим средства в развитие производства и повышение его экологической безопасности, подтвердил, принявший участие в торжественном митинге заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков.

— Согласно закону о господдержке инвестиционной деятельности, таким предприятиям предоставляются определенные налоговые льготы, — пояснил вице-губернатор. — Кроме того, АО «Каустик» активно принимает участие в федеральных программах и получило по линии Минпромторга РФ за 2015−16 годы безвозмездно 285 млн рублей. Предприятие активно развивается — в прошлом году в совокупности в бюджеты всех уровней от него поступило около 2,8 млрд рублей.

Отметим, что первый каустик на заводе был получен 10 октября 1968 года — в этот день в цехе № 6 запущена установка по производству жидкого каустика и хлора методом ртутного электролиза, в том же году стали выпускать синтетическую соляную кислоту. Первый миллион тонн каустика на предприятии получили в 1978 году. 6 февраля 1982 года здесь запущена первая в СССР установка по производству гранулированного каустика. А 15 июня 1984 года вступил в эксплуатацию цех по производству жидкого каустика и хлора диафрагменным методом.

Жидкая и твёрдая каустическая сода, выпускаемая волгоградскими химиками, широко применяется в различных сферах металлургии, нефте- и газодобыче, горнодобывающей промышленности, в производстве бумаги, в нефтехимии, в энергетике и полимерной индустрии. А производство гранкаустика получило сертификат, который подтвердил, что этот химический продукт полностью соответствует требованиям пищевой безопасности и может использоваться на предприятиях пищевой промышленности.

Сегодня АО «Каустик», которое в этом году отмечает 50-летний юбилей, занимает первое место в России по производству жидкого и твёрдого каустика, и по-прежнему является единственным в нашей стране производителем гранулированной каустической соды, оставаясь также лидером по поставкам этого продукта в страны Европейского союза. Всего же каустик, произведённый в Волгограде, поставляется в 31 страну мира.

В ходе торжественного митинга шесть сотрудников основных цехов, производящих каустическую соду, сегодня получили корпоративные благодарности. Заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков вручил Почетную грамоту коллективу АО «Каустик» за вклад в социально-экономическое развитие региона, отметив что предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, работодателей и экспортёров Волгоградской области.

Добавим, что объем производства товаров химической промышленности в регионе постоянно растет. Так, в 2016 году химические производства Волгоградской области на 8,5% по сравнению с прошлым годом увеличили объемы экспорта каучука, резины и изделий из них. Так, на 2,5% в регионе увеличился объем экспорта каустической соды и гидроксида калия, составив 47,7 миллиона долларов. Лакокрасочной продукции экспортировано на сумму 6,6 миллиона долларов, что на 16% больше 2015 года.

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