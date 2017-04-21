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15:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Акции двух уральских предприятий переданы «Ростеху»

Акции двух уральских авиационных ремонтных заводов переданы госкорпорации «Ростех». Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Оно опубликовано на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: AP 2017

Согласно ему, речь идет о 84,6% акций Арамильского авиационного ремонтного завода и 0,00007% акций 712 Авиационного ремонтного завода.

«Эти заводы ранее являлись дочерними обществами АО “Авиаремонт”, акции которых подлежали передаче в уставные капиталы АО “Объединённая двигателестроительная корпорация” и АО “Вертолёты России”. Эти акционерные общества — головные организации холдинговых компаний госкорпорации в отраслях двигателестроения и вертолётостроения соответственно. После передачи акций в собственность госкорпорации они будут внесены в уставные капиталы этих акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых ими дополнительных акций в связи с увеличением уставных капиталов. Ремонтные заводы задействованы Объединённой двигателестроительной корпорацией и “Вертолётами России” в производственных и ремонтных программах, в том числе в качестве исполнителей работ по государственному оборонному заказу, успешная и своевременная реализация которых требует полного контроля со стороны холдинговых компаний госкорпорации», — говорится в справке к распоряжению.

Акции переданы во исполнение указа президента России Владимира Путина.

Добавим, что мероприятия по передаче акций должны быть проведены Росимуществом совместно с Минобороны России в девятимесячный срок.

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