Акции двух уральских предприятий переданы «Ростеху»

Согласно ему, речь идет о 84,6% акций Арамильского авиационного ремонтного завода и 0,00007% акций 712 Авиационного ремонтного завода.

«Эти заводы ранее являлись дочерними обществами АО “Авиаремонт”, акции которых подлежали передаче в уставные капиталы АО “Объединённая двигателестроительная корпорация” и АО “Вертолёты России”. Эти акционерные общества — головные организации холдинговых компаний госкорпорации в отраслях двигателестроения и вертолётостроения соответственно. После передачи акций в собственность госкорпорации они будут внесены в уставные капиталы этих акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых ими дополнительных акций в связи с увеличением уставных капиталов. Ремонтные заводы задействованы Объединённой двигателестроительной корпорацией и “Вертолётами России” в производственных и ремонтных программах, в том числе в качестве исполнителей работ по государственному оборонному заказу, успешная и своевременная реализация которых требует полного контроля со стороны холдинговых компаний госкорпорации», — говорится в справке к распоряжению.

Акции переданы во исполнение указа президента России Владимира Путина.

Добавим, что мероприятия по передаче акций должны быть проведены Росимуществом совместно с Минобороны России в девятимесячный срок.