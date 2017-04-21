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15:35 (мск), источник: ИА Башинформ

К 100-летию Башкортостана в Бакалинском районе будет построена новая школа

УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. В ходе личного приёма граждан житель Бакалинского района Ильнур Гизатуллин попросил Главу Башкортостана Рустэма Хамитова разобраться со строительством школы на 825 мест в селе Бакалы.

Источник: Башинформ

Возведение жизненно необходимого для муниципалитета объекта началось в 2015 году, но вскоре приостановилось. И только недавно строительные работы возобновились.

Рустэм Хамитов пояснил, что сложная ситуация возникла из-за срыва графика производства работ предыдущей компанией-подрядчиком, с которой пришлось расторгнуть договор. В настоящее время определён новый подрядчик, обеспечено финансирование строительства. Более того, школа в селе Бакалы вошла в перечень юбилейных объектов к 100-летию республики.

Руководитель республики связался с главой Бакалинского района, поинтересовался ходом работ и сроками завершения строительства.

— Планируется, что к 1 сентября 2018 года, как раз к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию, — сообщил Рустэм Хамитов, и дал поручение Правительству республики принять все необходимые меры для окончания строительства в установленные сроки.

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