К 100-летию Башкортостана в Бакалинском районе будет построена новая школа

Возведение жизненно необходимого для муниципалитета объекта началось в 2015 году, но вскоре приостановилось. И только недавно строительные работы возобновились.

Рустэм Хамитов пояснил, что сложная ситуация возникла из-за срыва графика производства работ предыдущей компанией-подрядчиком, с которой пришлось расторгнуть договор. В настоящее время определён новый подрядчик, обеспечено финансирование строительства. Более того, школа в селе Бакалы вошла в перечень юбилейных объектов к 100-летию республики.

Руководитель республики связался с главой Бакалинского района, поинтересовался ходом работ и сроками завершения строительства.

— Планируется, что к 1 сентября 2018 года, как раз к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию, — сообщил Рустэм Хамитов, и дал поручение Правительству республики принять все необходимые меры для окончания строительства в установленные сроки.