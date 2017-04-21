Объем воды в водохранилищах Крыма возрос на 18% — Донской

«Уже создается нормальная ситуация с водообеспечением в Крыму», — констатировал он. По словам министра, этому способствуют погодные условия.

«Плюс ко всему предпринимались усилия и создавались специальные перетоки из водохранилищ, чтобы обеспечить их нормальное наполнение в восточной части (Крыма — ред.). Строились трубопроводы, хотя и временные, но они обеспечили наполнение канала, который пересох, и этот канал уже дальше поставлял на восток воду», — рассказал Донской.

Глава Минприроды РФ отметил, что необходимо создать «большую схему использования воды» на Крымском полуострове, новые водохранилища и трубопроводы, которые будут обеспечивать стабильную поставку воды. «Эту задачу в будущем еще необходимо будет решать», — подчеркнул министр.

Кроме того, Донской заверил, что в этом году в течение летнего курортного сезона полуостров будет обеспечен водой в необходимом объеме.

«На сегодняшний день могу сказать, что в этом году в сезон Крым будет обеспечен местной водой, и все будет достаточно устойчиво», — заключил министр.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым), — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ становятся руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.