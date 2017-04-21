Кубанские муниципалитеты сами установят тарифы курортного сбора

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. На подготовку к курортному сезону администрация нашего региона тратит в 3 раза больше средств, чем зарабатывает на отдыхающих. Об этом сообщил глава региона на площадке Ялтинского международного экономического форума. И с данным фактом Кондратьев, явно не согласен:



— Зарабатывают все, кроме тех, кто тратит на курортную инфраструктуру.



Выходит, что затраты на подготовку к курортному сезону не оправдываются последующими поступлениями в бюджет.



Журналисты атаковали его вопросами, связанными с введением курортного сбора. Вениамин Иванович пояснил, что установка тарифов будет отдана на откуп самим муниципалитетам, которые должны будут объективно оценить туристическую привлекательность и потенциал.



— Число туристов, которые посещают Анапу, Геленджик и другие курортные города, пропорционально не отвечает поступлению в бюджет от этого количества. Если явно будет возможность установить курортный сбор, не важно, сколько он будет — 10 рублей или 50, то он будет введен. — Ответил Кондратьев корреспонденту ТАСС.



Губернатор Краснодарского края также раскрыл суммы, которые администрация тратит на курортные города:



— Только на один город Сочи в год выделяется 7 млрд. рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд. рублей.