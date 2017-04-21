Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Асад сделал русский язык вторым в Сирии
Русский язык стал вторым государственным в Сирии
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
10Протест одного
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15:38 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанские муниципалитеты сами установят тарифы курортного сбора

Губернатор Краснодарского края не доволен убыточностью туристического бизнеса.

Источник: AP 2017

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. На подготовку к курортному сезону администрация нашего региона тратит в 3 раза больше средств, чем зарабатывает на отдыхающих. Об этом сообщил глава региона на площадке Ялтинского международного экономического форума. И с данным фактом Кондратьев, явно не согласен:

— Зарабатывают все, кроме тех, кто тратит на курортную инфраструктуру.

Выходит, что затраты на подготовку к курортному сезону не оправдываются последующими поступлениями в бюджет.

Журналисты атаковали его вопросами, связанными с введением курортного сбора. Вениамин Иванович пояснил, что установка тарифов будет отдана на откуп самим муниципалитетам, которые должны будут объективно оценить туристическую привлекательность и потенциал.

— Число туристов, которые посещают Анапу, Геленджик и другие курортные города, пропорционально не отвечает поступлению в бюджет от этого количества. Если явно будет возможность установить курортный сбор, не важно, сколько он будет — 10 рублей или 50, то он будет введен. — Ответил Кондратьев корреспонденту ТАСС.

Губернатор Краснодарского края также раскрыл суммы, которые администрация тратит на курортные города:

— Только на один город Сочи в год выделяется 7 млрд. рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь