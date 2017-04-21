Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Кремль ответил на прогнозы о назначении Кудрина вместо Медведева
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
17:03 (мск), источник: БЕЛТА

Горячую воду в Минске начнут отключать с 10 мая

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение у некоторых потребителей в Минске начнут отключать с 10 мая. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В мае для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период 2017/2018 будут проведены работы по их ремонту и испытаниям. В связи с этим филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» и УП «Минсккоммунтеплосеть» будет проводиться отключение горячего водоснабжения.

Так, с 10 мая будет отсутствовать горячая вода у потребителей по ул. Автозаводская, 1−43, 2−70; пер. Автозаводской, 1−21, 2−34; ул. Азизова, 3, 4−8; ул. Академика Высоцкого, 3, 7; ул. Алтайская, 64 к.1−5, 66а, 78 к.2−3, 90 к.1, 102 к.1−3, 166 к.1−164 к.2, 206; ул. Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19; ул. Артема, 14−16, 28, 47; ул. Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70; ул. Варвашени, 13 к.1−3; ул. Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1−35 и др. С полным перечнем адресов, по которым будет отсутствовать горячее водоснабжение с 10, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 мая, можно ознакомиться на сайте мэрии.

Читайте также
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 267−88−88, диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298−27−27, 298−27−37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 227−35−24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.

Дополнительную информацию о фактических сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые информируются теплоснабжающей организацией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Напавший на УФСБ в Хабаровске украл оружие в стрелковом клубе
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Исполнителя теракта в Петербурге лишили гражданства РФ
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили в Госдуму обсудить «Матильду»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь