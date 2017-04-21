Горячую воду в Минске начнут отключать с 10 мая

В мае для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период 2017/2018 будут проведены работы по их ремонту и испытаниям. В связи с этим филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» и УП «Минсккоммунтеплосеть» будет проводиться отключение горячего водоснабжения.

Так, с 10 мая будет отсутствовать горячая вода у потребителей по ул. Автозаводская, 1−43, 2−70; пер. Автозаводской, 1−21, 2−34; ул. Азизова, 3, 4−8; ул. Академика Высоцкого, 3, 7; ул. Алтайская, 64 к.1−5, 66а, 78 к.2−3, 90 к.1, 102 к.1−3, 166 к.1−164 к.2, 206; ул. Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19; ул. Артема, 14−16, 28, 47; ул. Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70; ул. Варвашени, 13 к.1−3; ул. Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1−35 и др. С полным перечнем адресов, по которым будет отсутствовать горячее водоснабжение с 10, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 мая, можно ознакомиться на сайте мэрии.