Горячую воду в Минске начнут отключать с 10 мая
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение у некоторых потребителей в Минске начнут отключать с 10 мая. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Мингорисполкома.
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение у некоторых потребителей в Минске начнут отключать с 10 мая. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Мингорисполкома.
В мае для подготовки тепловых сетей столицы к работе в
Так, с 10 мая будет отсутствовать горячая вода у потребителей по ул. Автозаводская, 1−43, 2−70; пер. Автозаводской, 1−21, 2−34; ул. Азизова, 3, 4−8; ул. Академика Высоцкого, 3, 7; ул. Алтайская, 64 к.1−5, 66а, 78 к.2−3, 90 к.1, 102 к.1−3, 166 к.1−164 к.2, 206; ул. Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19; ул. Артема, 14−16, 28, 47; ул. Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70; ул. Варвашени, 13 к.1−3; ул. Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1−35 и др. С полным перечнем адресов, по которым будет отсутствовать горячее водоснабжение с 10, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 мая, можно ознакомиться на сайте мэрии.
Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 267−88−88, диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298−27−27, 298−27−37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 227−35−24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».
Теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в
Дополнительную информацию о фактических сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые информируются теплоснабжающей организацией.