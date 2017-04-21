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16:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

На переоснащение завода, где хотят уволить 2,2 тыс человек, нужно 5 млрд

Основным вариантом развития для «Уфалейникеля» власти считают поиск нового стратегического инвестора.

Для градообразующего предприятия Верхнего Уфалея — завода «Уфалейникель» — который 1 апреля остановил производство и готовится сократить 2,2 тысячи человек, пытаются найти нового инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встречи собственника завода с потенциальными инвесторами при содействии министерства экономического развития Челябинской области проходят регулярно. В качестве предпочтительного варианта региональные власти рассматривают привлечение стратегического инвестора, который сохранит профиль предприятия. В таком случае сотрудники «Уфалейникеля» будут обеспечены работой по профессии. При этом в силу макроэкономических условий найти такого инвестора, готового вложить 3−5 миллиардов (такая сумма необходима, чтобы не просто выкупить предприятие, но и провести техническое перевооружение) в никелевое производство, достаточно сложно.

«Ситуация вокруг “Уфалейникеля” находится под личным контролем губернатора Бориса Дубровского. На сегодняшний день рассматриваются три варианта работы на территории Верхнего Уфалея. Базовый вариант — это поиск стратегического инвестора для “Уфалейникеля”, который возобновит производство никеля и обеспечит рабочими местами тех специалистов, которые работали на заводе ранее. Запасной вариант — создание на территории “Уфалейникеля” индустриального парка, на котором появятся несколько других предприятий малого и среднего производственного бизнеса. Наконец, третий, оптимальный вариант — привлечение как крупного стратегического инвестора, так и других компаний, проекты которых будут реализованы на других площадках», — говорит министр экономического развития области Сергей Смольников.

Сейчас сформирован пул компаний, готовых реализовать проекты на территории Верхнего Уфалея. Они включены в заявку на создание в городе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В списке есть проекты, предусматривающие выпуск неметаллической минеральной продукции, металлических изделий, химических веществ, создание металлургического производства, выращивание сельхозпродукции и т. д. Между инвесторами, правительством Челябинской области и администрацией Верхнего Уфалея подписаны соглашения об инвестиционном сотрудничестве.

«В случае, если площадка завода будет использована для создания предприятий другого профиля, которые подключатся к существующей инфраструктуре “Уфалейникеля”, мы также приложим все усилия, чтобы обеспечить работой на этих производствах бывших сотрудников градообразующего завода. Потребуется переобучение, но это вполне осуществимо», — подчеркнул Сергей Смольников.

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