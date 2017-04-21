Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2020 году

Общая стоимость проектных работ по второй ветке от «Металлургической» до станции «Каменные палатки» составит до одного млрд руб. «В связи с отсутствием источников финансирования сроки строительства второй линии метрополитена не определены», — сказано в ответе на запрос депутата.

Как следует из документов, опубликованных в блоге депутата, проведение работ предусмотрено в 2020 году по муниципальной программе «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014−2020 годы, утвержденной постановлением администрации Екатеринбурга. Сейчас подготовлена только предпроектная документация и концепция автоматизации метрополитена на первую очередь участка второй линии (от станции «Металлургическая до «Площади 1905 года»).

Вторая линия метро свяжет западную, центральную и восточную части города. Протяженность участка с девятью станциями составит 10,6 км, а время поездки от начальной до конечной станции — 16,1 мин. По прогнозам, две ветки обеспечат скоростным пассажирским транспортом около 600 тыс. горожан — 45% населения Екатеринбурга.

По предварительным расчетам, стоимость строительства второй ветки составит 90,7 млрд руб. Как подчеркивает Андрей Альшевских, для сравнения можно указать, что доходы и расходы муниципалитета в 2017 прогнозируются в размере 33 и 34 млрд соответственно. Вторую ветку планируют построить за пять лет.

По результатам запросов депутата выяснилось, что в 2015 году мэрия направляла запросы о получении финансирования в Минтранс и Минстрой, где ответили, что за средствами следует обратиться в Минфин. Так как у администрации города до сих пор не готова проектная документация, обращаться за помощью к правительству страны не имеет смысла.

«Возникает невольный вопрос, чего тянули с разработкой? Напомню, последнюю станцию в Екатеринбурге открыли в 2012 году. Получается, уже практически пять лет, на мой взгляд, просто потеряны», — отметил Андрей Альшевских.