Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2020 году

Как следует из документов, опубликованных в блоге депутата, проведение работ предусмотрено в 2020 году по муниципальной программе «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014−2020 годы, утвержденной постановлением администрации Екатеринбурга. Сейчас подготовлена только предпроектная документация и концепция автоматизации метрополитена на первую очередь участка второй линии (от станции «Металлургическая до «Площади 1905 года»).
Общая стоимость проектных работ по второй ветке от «Металлургической» до станции «Каменные палатки» составит до одного млрд руб. «В связи с отсутствием источников финансирования сроки строительства второй линии метрополитена не определены», — сказано в ответе на запрос депутата.
Вторая линия метро свяжет западную, центральную и восточную части города. Протяженность участка с девятью станциями составит 10,6 км, а время поездки от начальной до конечной станции — 16,1 мин. По прогнозам, две ветки обеспечат скоростным пассажирским транспортом около 600 тыс. горожан — 45% населения Екатеринбурга.
По предварительным расчетам, стоимость строительства второй ветки составит 90,7 млрд руб. Как подчеркивает Андрей Альшевских, для сравнения можно указать, что доходы и расходы муниципалитета в 2017 прогнозируются в размере 33 и 34 млрд соответственно. Вторую ветку планируют построить за пять лет.
По результатам запросов депутата выяснилось, что в 2015 году мэрия направляла запросы о получении финансирования в Минтранс и Минстрой, где ответили, что за средствами следует обратиться в Минфин. Так как у администрации города до сих пор не готова проектная документация, обращаться за помощью к правительству страны не имеет смысла.
«Возникает невольный вопрос, чего тянули с разработкой? Напомню, последнюю станцию в Екатеринбурге открыли в 2012 году. Получается, уже практически пять лет, на мой взгляд, просто потеряны», — отметил Андрей Альшевских.