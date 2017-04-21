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16:17 (мск), источник: УНИАН

Фонд гарантирования будет судиться с НБУ из-за банка «Хрещатик»

Также сообщается, что по состоянию на начало апреля Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 2,7 миллиарда гривен гарантированного возмещения.

Источник: УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оспорит в кассационной инстанции решение Киевского апелляционного административного суда о признании незаконным постановления Национального банка Украины об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Как сообщила пресс-служба фонда, вступление в силу данного решения суда прежде всего обернется негативными последствиями для вкладчиков и кредиторов банка, поскольку фактически оправдывает схемы прежних акционеров по выводу активов на 3 миллиарда гривень и ставит под угрозу сохранение ликвидационной массы банка, средства от реализации которой должны быть направлены кредиторам.

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Фонд считает, что попытки прежних акционеров и менеджмента банка через суд отменить решение НБУ продиктованы желанием снять с себя ответственность и избежать наказания, а не намерением возобновить работу финучреждения и вернуть средства вкладчикам и кредиторам.

Также сообщается, что по состоянию на начало апреля Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 2,7 миллиарда гривен гарантированного возмещения.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

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