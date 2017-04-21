В Воронеже в мае снесут 3 киоска «Робин Сдобин»
За месяц в городе демонтируют 51 незаконный павильон.
За месяц в городе демонтируют 51 незаконный павильон.
Власти Воронежа запланировали снос трех киосков ЗАО «Робин Сдобин» в мае 2017 года. Список незаконных павильонов, которые демонтируют за месяц, появился на сайте мэрии в пятницу, 21 апреля. Киоски быстрого питания снесут у дома № 1 на улице Олеко Дундича, дома № 59 на Моисеева и по адресу улица Ростовская, 39.
Всего в городе демонтируют 51 киоск. Больше всего торговых объектов демонтируют в Коминтерновском, Советском и Левобережном районах. Адреса павильонов, планируемых к демонтажу в мае, доступны на сайте мэрии.
В апреле власти планировали снести 54 киоска. Под снос попали и 10 киосков с фастфудом.
Контекст
Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление
В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.