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16:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в мае снесут 3 киоска «Робин Сдобин»

За месяц в городе демонтируют 51 незаконный павильон.

Власти Воронежа запланировали снос трех киосков ЗАО «Робин Сдобин» в мае 2017 года. Список незаконных павильонов, которые демонтируют за месяц, появился на сайте мэрии в пятницу, 21 апреля. Киоски быстрого питания снесут у дома № 1 на улице Олеко Дундича, дома № 59 на Моисеева и по адресу улица Ростовская, 39.

Всего в городе демонтируют 51 киоск. Больше всего торговых объектов демонтируют в Коминтерновском, Советском и Левобережном районах. Адреса павильонов, планируемых к демонтажу в мае, доступны на сайте мэрии.

В апреле власти планировали снести 54 киоска. Под снос попали и 10 киосков с фастфудом.

Контекст

Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля с февраля 2016 года. План демонтажа незаконных киосков изменили летом того же года. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сразу сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, незаконно торгующие алкоголем.

В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.

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