МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей
В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань.
В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань.
МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
По словам собеседника агентства, суд принял заявление в производство 18 апреля и назначил заседание на 31 мая 2017 года.
Напомним, что иск о признании МП «Нижегородские бани» банкротом поступил в арбитражный суд 14 апреля.
В конце марте 2017 года предприятию была выделена субсидия в 20 млн. рублей.
В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань. Стоимость полного билета в общее отделение составляет 280 рублей, льготный тариф — 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тыс. человек, в том числе 260,5 тыс. малообеспеченных горожан, имеющих право на льготу или бесплатно.