МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе арбитражного суда Нижегородской области, в суд с иском о взыскании с МП «Нижегородские бани» 8,485 млн. рублей обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району Нижнего Новгорода.

По словам собеседника агентства, суд принял заявление в производство 18 апреля и назначил заседание на 31 мая 2017 года.

Напомним, что иск о признании МП «Нижегородские бани» банкротом поступил в арбитражный суд 14 апреля.

В конце марте 2017 года предприятию была выделена субсидия в 20 млн. рублей.

В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань. Стоимость полного билета в общее отделение составляет 280 рублей, льготный тариф — 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тыс. человек, в том числе 260,5 тыс. малообеспеченных горожан, имеющих право на льготу или бесплатно.