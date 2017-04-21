Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Специалисты выяснили, что такое измена
Четыре выходца КВН создали бизнес с нешуточной выручкой
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
17:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей

В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань.

МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе арбитражного суда Нижегородской области, в суд с иском о взыскании с МП «Нижегородские бани» 8,485 млн. рублей обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району Нижнего Новгорода.

По словам собеседника агентства, суд принял заявление в производство 18 апреля и назначил заседание на 31 мая 2017 года.

Напомним, что иск о признании МП «Нижегородские бани» банкротом поступил в арбитражный суд 14 апреля.

В конце марте 2017 года предприятию была выделена субсидия в 20 млн. рублей.

В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань. Стоимость полного билета в общее отделение составляет 280 рублей, льготный тариф — 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тыс. человек, в том числе 260,5 тыс. малообеспеченных горожан, имеющих право на льготу или бесплатно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Напавший на УФСБ в Хабаровске украл оружие в стрелковом клубе
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Исполнителя теракта в Петербурге лишили гражданства РФ
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили в Госдуму обсудить «Матильду»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь