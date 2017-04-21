Правительство пообещало фермерам компенсации

Молдавские власти заявили, что компенсируют часть ущерба, который нанес снегопад. По неофициальным данным снежный буран принес убытки на миллионы леев.

Самые пострадавшие зоны центр и юг. Там прошел сильнейший снегопад. Наиболее уязвимыми оказались косточковые культуры черешня, вишня, абрикос, сливы, а также виноградники, потому что в центре температура опустилась до ноля и ниже, сказал замминистра сельского хозяйства Юрие Ушурелу.

Второй день в стране продолжаются обильные снегопады. Как сообщают метеорологи, 24 апреля ожидаются заморозки до -3 градусов, в субботу 22 апреля температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду.

Оранжевый код метеоопасности, объявленный в стране, означает угрозу человеческим жизням и опасность значительных материальных потерь.