Средняя зарплата петербуржцев составила 51 тысячу рублей

В Петербурге одновременно растет зарплата и безработица, сообщает Росстат.

Согласно исследованию, в феврале 2017 года средняя зарплата петербуржцев составила 51 тысячу 24 рубля — на 2% больше, чем в январе.

Безработица по сравнения с январем также увеличилась.

В феврале без работы в городе остаются 28,5 тысячи человек — почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом месяце.