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18:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Средняя зарплата петербуржцев составила 51 тысячу рублей

В Петербурге растут уровни зарплаты и безработицы.

Источник: Reuters

В Петербурге одновременно растет зарплата и безработица, сообщает Росстат.

Согласно исследованию, в феврале 2017 года средняя зарплата петербуржцев составила 51 тысячу 24 рубля — на 2% больше, чем в январе.

Безработица по сравнения с январем также увеличилась.

В феврале без работы в городе остаются 28,5 тысячи человек — почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом месяце.

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