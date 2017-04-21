Снижение цен на бензин в Казахстане прокомментировал Сауат Мынбаев
Сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» объявила о снижении цены на самый ходовой бензин — марки АИ-92, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» объявила о снижении цены на самый ходовой бензин — марки АИ-92, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Решение о снижении цен на бензин прокомментировал председатель правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
«Динамику цены мне предугадать сложно, зависит от рынка. И решение “ҚазМұнайГаз Өнімдері” полностью продиктовано рыночной конъюнктурой. Здесь каких-либо регуляторных, инструктивных намерений и у самого КМГ, и у министерства нет», — ответил на вопросы журналистов Сауат Мынбаев.
Ранее сообщалось, что снижение цены обосновано несколькими взаимосвязанными факторами.
«Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке», — отметили в КМГ.