Снижение цен на бензин в Казахстане прокомментировал Сауат Мынбаев

«Динамику цены мне предугадать сложно, зависит от рынка. И решение “ҚазМұнайГаз Өнімдері” полностью продиктовано рыночной конъюнктурой. Здесь каких-либо регуляторных, инструктивных намерений и у самого КМГ, и у министерства нет», — ответил на вопросы журналистов Сауат Мынбаев.