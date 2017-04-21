На Кубани создали объединение фермеров-овощеводов
Основные цели союза — наращивание собственного производства и расширение ассортимента овощной продукции, решение вопроса ее сбыта.
Основные цели союза — наращивание собственного производства и расширение ассортимента овощной продукции, решение вопроса ее сбыта.
По поручению
Управление малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации краевого министерства сельского хозяйства уточнило главные цели объединения. Среди них — наращивание собственного производства и расширение ассортимента овощной продукции, решение вопроса ее сбыта.
Также союз собирается сотрудничать с