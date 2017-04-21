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22:46 (мск), источник: NewsKo

В городах Прикамья летом 2017 года будет благоустроено пять парков

В 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городах Прикамья численностью менее 250 тыс. человек будет проведено комплексное благоустройство пяти парков. На участие в конкурсе заявилось 18 муниципалитетов. Победителями отбора стали Чайковский, Губаха, Чусовой, Кудымкар и Лысьва.

Источник: AP 2017

Проект благоустройства городского парка в Чайковском предусматривает устройство пешеходных дорожек, освещения, ограждения, сцены, установку малых архитектурных форм.

К 70-летию образования «Новой Губахи» и 220-летию образования Кизеловского угольного бассейна планируется обустроить парк им. Ю. А. Гагарина. В Чусовом планируется развитие городского парка культуры и отдыха по проекту «Парк Ермака», в том числе реконструкция входной группы и центральной части парка, установка арт-объектов. В Кудымкаре благоустроят «Парк Победы», а в Лысьве — парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина.

Напомним, приоритетный федеральный проект проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Прикамье под контролем главы региона Максима Решетникова. По его указанию создана межведомственная комиссия, которая контролирует реализацию проекта и вовремя реагирует на вопросы, появляющиеся в ходе работы. К контролю за реализацией проекта активно подключились общественные организации края.

Андрей Ларин, член Регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Пермском крае:

— Безусловно, облик городских пространств требует обновления, и сейчас созрели объективные условия для обновления среды проживания. Запуск национального приоритетного проекта позволит мобилизовать инициативы населения и во взаимодействии с властью и достичь желаемых результатов. Персональная заинтересованность в успехе проекта на территории региона главы Прикамья Максима Геннадьевича Решетникова позволяет нам быть уверенными в том, что цели и задачи проекта будут реализованы в установленные сроки.

В целом, на благоустройство парков в «малых» городах региона будет направлено порядка 22 млн руб. Обустройство парков должно завершиться к сентябрю этого года. Ознакомиться с проектами благоустройства мест массового отдыха можно на сайте проекта «Управляем вместе». В настоящее время в разделе «Парки» размещена информация о финансировании объектов, их адреса, геопозиции и проектная документация.

Предполагается, что все парки будут включать зоны для комфортного отдыха, «взаимодействовать» с другими общественно-значимыми объектами — музеями, библиотеками, домами культуры, будут доступны для круглогодичного использования. Благоустроенные парки должны стать местом проведения различных мероприятий, в том числе детских и спортивных праздников, творческих конкурсов.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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