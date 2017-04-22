Минфин США решил не делать для Exxon исключений из режима санкций против РФ

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

О том, что ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в рамках ее СП с «Роснефтью», сообщила ранее на этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

О том, что ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в рамках ее СП с «Роснефтью», сообщила ранее на этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Против предоставления Exxon права возобновить буровые работы на шельфе Черного моря успели публично высказаться сенаторы Марко Рубио и Джон Маккейн (республиканцы) и Боб Менендез (демократ), а также конгрессмен Элиот Энгел, самый высокопоставленный представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по международным делам.

«Они с ума сошли?» — написал в Twitter, комментируя запрос Exxon, Д. Маккейн.

Exxon в своем запросе ссылалась на то, что по условиям соглашения она должна начать бурение на участке в Черном море до конца года. Без проведения этих работ и обнаружения нефти СП не сможет получить лицензию на разработку месторождения.

Exxon также аргументировала свою позицию тем, что ее европейские конкуренты Eni и Statoil продолжают реализацию нефтегазовых проектов в России.

У Exxon уже был опыт взаимодействия с властями по схожему вопросу: после того, как технологические санкции были введены в сентябре 2014 г, компания получила разрешение на окончание бурения скважины Университетская-1 в Карском море.

«Роснефть» и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков «Роснефти’в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия «Роснефти» в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море — 66,7%, ExxonMobil — 33,3%.