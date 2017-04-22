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04:18 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США решил не делать для Exxon исключений из режима санкций против РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Министерство финансов США, проведя консультации с президентом Дональдом Трампом, приняло решение не делать для Exxon и других американских компаний исключений из санкционного режима в отношении РФ, разрешая им бурение в России, говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

Источник: AP 2017

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

О том, что ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в рамках ее СП с «Роснефтью», сообщила ранее на этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Речь идет о бурении на шельфе Черного моря, уточняло издание.

Против предоставления Exxon права возобновить буровые работы на шельфе Черного моря успели публично высказаться сенаторы Марко Рубио и Джон Маккейн (республиканцы) и Боб Менендез (демократ), а также конгрессмен Элиот Энгел, самый высокопоставленный представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по международным делам.

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«Они с ума сошли?» — написал в Twitter, комментируя запрос Exxon, Д. Маккейн.

Exxon в своем запросе ссылалась на то, что по условиям соглашения она должна начать бурение на участке в Черном море до конца года. Без проведения этих работ и обнаружения нефти СП не сможет получить лицензию на разработку месторождения.

Exxon также аргументировала свою позицию тем, что ее европейские конкуренты Eni и Statoil продолжают реализацию нефтегазовых проектов в России.

У Exxon уже был опыт взаимодействия с властями по схожему вопросу: после того, как технологические санкции были введены в сентябре 2014 г, компания получила разрешение на окончание бурения скважины Университетская-1 в Карском море.

«Роснефть» и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков «Роснефти’в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия «Роснефти» в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море — 66,7%, ExxonMobil — 33,3%.

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В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 «Роснефть» совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 — 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта «Сахалин-1». «Роснефть» заявляла, что готова самостоятельно продолжать работку в Арктике.

Тем не менее, по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, в 2019 году российская компания и Exxon планируют продолжить бурение в Карском море (в 2017 году «Роснефть» намерена провести сейсмику 3D в Арктике, где было открыто месторождение Победа). В 2017 году «Роснефть» и Exxon планируют бурение в Черном море.

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