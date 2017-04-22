Пассажирские морские суда свяжут кубанские города и Крым

Организация регулярного транспортного сообщения — один из важных вопросов сотрудничества. Вениамин Кондратьев предложил создать единую стратегию развития Краснодарского края и Республики Крым.

Кубань готова делиться своими эффективными решениями и помогать соседям в развитии. На ялтинском форуме руководители регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Но для обеих сторон это просто документальное закрепление многолетней дружбы.

— Мы должны подготовить и создать совместную стратегию развития и Краснодарского края, и Республики Крым и дальше пошагово уже двигаться к тому, чтобы благополучие и процветание наших регионов было еще лучше, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Взаимодействие осуществляется с первого дня возвращения нашей республики на историческую родину. Краснодарский край — наш друг, сосед. Первая помощь тоже к нам пришла из Краснодарского края, — подчеркнул Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

Перспектив взаимодействия достаточно. В первую очередь они, конечно, связаны с развитием курортного кластера. Но точек соприкосновения гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

— Строительные материалы могут поставляться на проекты Республики Крым в области сельского хозяйства. Мы видим, что сейчас активно развивается база инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. Здесь наши аграрии могут получить новые возможности. Сегодня мы ищем новые дополнительные точки роста, — отметил Сергей Алтухов, заместитель губернатора Краснодарского края.

Совместно Кубань и Крым могут решать и вопросы импортозамещения. Оба региона сегодня славятся своим виноделием. Одно из предложений Вениамина Кондратьева — разбивать совместные виноградники и открывать питомники.

— Винный кластер уже является брендом и Краснодарского края, и Крыма. Конечно, мы хотим развивать его, и надо понимать, что на российском рынке присутствует вино из других стран мира. Но мы сможем, мы, Краснодарский край и Крым, способны максимально заполнить российский рынок нашим отечественным вином, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Кубань для Крыма сегодня как игольное ушко, через которое строится экономика полуострова: по нашим дорогам везут товары со всей России. Много поставок и из самого Краснодарского края.

— Крым нуждается в продукции Краснодарского края, которая производится на территории Краснодарского края. И действительно у вас очень много процессов, которым нам можно поучиться, перенять положительные практики. В свою очередь мы готовы оказать методическое содействие по любому направлению, — говорит Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

С начала этого года на полуостров с территории края всеми видами транспорта было перевезено более 600 тысяч человек. А по итогам 2016-го только паромная переправа через Керченский пролив обслужила шесть миллионов пассажиров. В скором будущем добраться в Крым станет возможным чуть ли не из каждого морского города края. А это еще перспектива экономического взаимодействия.

— Ведется проработка транспортного пассажирского сообщения между городами морского побережья — Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа. И их нужно связать с Крымом. Для этого на сегодняшний день уже есть совершенно новые, быстроходные суда. Планируется организация и начало этих регулярных пассажирских сообщений во второй половине 2018-го либо в первой половине 2019 года, — сказал Андрей Алексеенко, заместитель губернатора Краснодарского края.

Между Кубанью и Крымом много лет самых разных взаимоотношений. Сегодня структура экономики регионов во многом схожа. А, значит, совместными усилиями станет возможным сделать ведущие отрасли еще сильнее.