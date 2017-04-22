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15:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной Кабана

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщает пресс-служба главы республики, мероприятие состоялось в зале заседаний Кабинета Министров РТ. В нем участвовали помощник Президента РТ Олеся Балтусова, прокурор Татарстана Илдус Нафиков, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, представители министерств и ведомств республики и другие.

Проекты строительства новых зданий в столице Татарстана представила членам комиссии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Первым стал проект спортивного комплекса со студенческим хостелом для Казанского инновационного университета имени Тимирясова по адресу: ул. Московская, д. 42. Проект предполагает строительство двух пятиэтажных корпусов. Строительство не нарушает историческую среду, проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Члены комиссии во главе с Рустамом Миннихановым одобрили проект. При этом Президент РТ попросил проследить, чтобы фасады зданий были сделаны из качественных материалов и соответствовали всем требованиям.

Вторым стал проект пристроя к производственному зданию фабрики «Аромат» по улице Фаткуллина. Этот одноэтажный проект также не вызвал нареканий со стороны членов межведомственной комиссии. В этом случае Р. Минниханов предложил рассмотреть возможность привести цветовое решение фасада старой части здания в соответствие с пристроем, чтобы добиться единообразия.

Следующим стал проект строительства в промышленной зоне двухэтажного административно-бытового комплекса с магазином (ул. К. Тинчурина, д. 31). Члены комиссии одобрили проект.

Еще одно производственное здание — теплый склад готовых деревянных конструкций — также получило одобрение комиссии. Этот одноэтажный проект должен быть воплощен по адресу: ул. Набережная, д. 31а — в Кировском районе Казани. Но, уточнил Минниханов, решение кровли может быть изменен.

Также был одобрен проект реконструкции административно-торгового двухэтажного здания по адресу: ул. Нариманова, д. 15.

Проект гостиничного комплекса (апарт-отеля) по улице Хади Такташ, уже ранее рассматривавшийся на заседании комиссии, снова не нашел одобрения. Пятиэтажное здание с подземной парковкой слишком массивно для размещения на набережной озера Кабан. В результате проект был отложен.

В ходе его обсуждения прозвучало предложение разработать единую концепцию застройки набережной озера Кабан — с учетом особенностей местности, этажности и других требований. Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной озера Кабан, чтобы далее придерживаться именно этой концепции.

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Затем был рассмотрен проект камеры переключения НК-5, входящей в первый этап строительства канализационной насосной станции «Заречная» по улице Несмелова (заказчик — МУП «Водоканал»). Он был одобрен.

Торговый павильон по улице Горького вызвал критику членов комиссии. Проект не получил одобрения из-за высотности, а также потому, что не был вписан в архитектурный ансамбль улицы.

Был отложен и следующий проект — разновеликие здания в пять-семь этажей по улице Островского, в «квартале Б». Как отметил Рустам Минниханов, по этому проекту пока эксперты не выработали единого мнения.

Также был отложен проект гостиничного девятиэтажного комплекса со встроенным паркингом и торгово-офисными помещениями в районе улиц Хади Такташ и Минуллина. Было отмечено, что проект уже рассматривался, сейчас он доработан. Все же он снова не получил одобрения членов межведомственной комиссии.

Далее был одобрен проект причального сооружения «Центр парусного спорта и водного туризма» на полуострове Локомотив. Предполагается построить вместо существующего двухэтажное здание. Ранее проект также рассматривался на комиссии и сейчас доработан с учетом полученных замечаний — изменен вид объекта с использованием аналогов истерических речных павильонов.

Одобрение получил и проект реконструкции комплекса зданий по адресу: ул. Гладилова, д. 55. Здесь с учетом ранее полученных замечаний были снижена этажность, сейчас проект включает в себя три этажа.

Рассматриваемый повторно проект жилого трехэтажного дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 12 также одобрен. В проекте убрали мансардный этаж, изменили фронтоны и так далее. Проект вписан в облик улицы (с учетом вида двух соседних домов).

Следующим был одобрен проект развлекательного назначения — гостиничный комплекс в пять этажей с театром варьете и рестораном по улице Коротченко. Проект также был доработан. Архитектор проекта, присутствующий на комиссии, продемонстрировал короткий видеоролик об объекте, чтобы развеять возможные сомнения в том, впишется ли здание в эту местность.

Критику Президента Татарстана вызвал проект строительства четырехэтажного следственного изолятора УФСИН по адресу: ул. Большая, д. 98 (Адмиралтейская слобода). Проект ранее также выносился на обсуждение, но было принято решение о том, чтобы предоставить СИЗО другой земельный участок для строительства. Лидер республики поручил подготовить необходимые документы, чтобы было принято решение о строительстве изолятора в другом месте Казани.

Проект высотного здания медиакомплекса «ТНВ» по улице Шоссейная также было раскритикован. Президент РТ поручил провести переговоры с заказчиками проекта. Он также предложил оказать помощь в создании и разработке другого проекта здания с учетом особенностей местности (ограничений по высотности здания в этой части Казани нет).

Далее состоялось обсуждение проектов нового строительства на территории исторического поселения Свияжск. Все четыре представленных проекта получили одобрение. Это постоялый двор и гостевой дом «Тайницкий спуск» — объект воссоздан взамен утраченного жилого дома; проект строительства двухэтажного здания из красного кирпича, приближенного к историческому виду, где разместятся многофункциональный центр (МФЦ), ФАП, почта и аптека; проект реконструкции жилого двухэтажного дома по адресу: ул. Троицкая, д. 9; одноэтажный жилой дом по улице Ленинская (выносился на комиссию повторно).

Последним был рассмотрен вопрос реализации проекта нового строительства на территории исторического поселения Лаишево. Был одобрен проект реконструкции здания Лаишевского РОВД, возведенного в 1970-х годах.

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