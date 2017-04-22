Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной Кабана

Как сообщает пресс-служба главы республики, мероприятие состоялось в зале заседаний Кабинета Министров РТ. В нем участвовали помощник Президента РТ Олеся Балтусова, прокурор Татарстана Илдус Нафиков, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, представители министерств и ведомств республики и другие.

Проекты строительства новых зданий в столице Татарстана представила членам комиссии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Первым стал проект спортивного комплекса со студенческим хостелом для Казанского инновационного университета имени Тимирясова по адресу: ул. Московская, д. 42. Проект предполагает строительство двух пятиэтажных корпусов. Строительство не нарушает историческую среду, проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Члены комиссии во главе с Рустамом Миннихановым одобрили проект. При этом Президент РТ попросил проследить, чтобы фасады зданий были сделаны из качественных материалов и соответствовали всем требованиям.

Вторым стал проект пристроя к производственному зданию фабрики «Аромат» по улице Фаткуллина. Этот одноэтажный проект также не вызвал нареканий со стороны членов межведомственной комиссии. В этом случае Р. Минниханов предложил рассмотреть возможность привести цветовое решение фасада старой части здания в соответствие с пристроем, чтобы добиться единообразия.

Следующим стал проект строительства в промышленной зоне двухэтажного административно-бытового комплекса с магазином (ул. К. Тинчурина, д. 31). Члены комиссии одобрили проект.

Еще одно производственное здание — теплый склад готовых деревянных конструкций — также получило одобрение комиссии. Этот одноэтажный проект должен быть воплощен по адресу: ул. Набережная, д. 31а — в Кировском районе Казани. Но, уточнил Минниханов, решение кровли может быть изменен.

Также был одобрен проект реконструкции административно-торгового двухэтажного здания по адресу: ул. Нариманова, д. 15.

Проект гостиничного комплекса (апарт-отеля) по улице Хади Такташ, уже ранее рассматривавшийся на заседании комиссии, снова не нашел одобрения. Пятиэтажное здание с подземной парковкой слишком массивно для размещения на набережной озера Кабан. В результате проект был отложен.

В ходе его обсуждения прозвучало предложение разработать единую концепцию застройки набережной озера Кабан — с учетом особенностей местности, этажности и других требований. Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной озера Кабан, чтобы далее придерживаться именно этой концепции.