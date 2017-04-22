Самарское УФАС оштрафовало компанию Сергея Шатило на 26 миллионов 338 тысяч рублей
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.
Самарское УФАС России признало ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «Медсимвол» виновными в совершении административных правонарушений и назначило организациям штрафы в размере 26 миллионов 338 тысяч рублей и 4 миллиона 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее Самарское УФАС России признало ООО «СМТ» и ООО Медсимвол нарушившими Закон «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключении ограничивающих конкуренцию соглашений.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях штраф для ООО «СМТ» составил 26 миллионов 338 тысяч 640 рублей, для ООО «Медсимвол» 4 миллиона 271 тысяча 701 рубль.
Напомним, что в мае 2016 года в Самарской области состоялся открытый аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования. До проведения торгов по инициативе Министерства здравоохранения состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ — Здоровье», в ходе которой была разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать победителем, а ООО «ЦЭХ — Здоровье» заключить договор субподряда стоимостью свыше 100 млн рублей в обмен на его неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС.
Договоренность министерства и компаний осуществлялась также при участии представителя производителя оборудования ООО «ДжиИ Хэлскеа» и ООО «Медсимвол» и привела к поддержанию цен на торгах.
Организатор торгов областная клиническая больница им. Д. В. Середавина, в свою очередь, до проведения торгов согласовала с ООО «СМТ» техническое задание, сообщает