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01:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще одна территория опережающего развития появится на Дальнем Востоке

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития «Николаевск» в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, об этом ИА Дейта сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

 Уже 9 инвесторов заявили о готовности войти в состав ТОР для реализации своих проектов. Основные направления работы компаний: рыболовство и рыбоводство, водный транспорт, ремонт и монтаж машин и оборудования. Общий объем частных инвестиций составляет более 3,1 миллиарда рублей. Планируется создать более 2,4 тысячи рабочих мест. Интерес инвесторов к этой площадке потому довольно велик, что в рамках новой ТОР рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» планирует создать два новых завода.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «создание новой территории опережающего развития позволит стимулировать экономическое развитие Хабаровского края, ведь создание ТОР существенно повлияет не только на реализацию инвестпроектов, но и на жизнь людей».

Вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОР «Николаевск», в валовый региональный продукт Хабаровского края составит порядка 31,1 миллиарда рублей. Налоги инвесторов в бюджет составят более 2,33 миллиардов рублей.

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Еще одна территория опережающего развития появится на Дальнем Востоке
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