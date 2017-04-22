Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандала

United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейса

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главный исполнительный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос вероятнее всего не получит повышения по службе и не возглавит совет директоров в 2018 году из-за скандала после снятия пассажира с рейса. Соответствующие поправки внесены в трудовой договор Муньоса, сообщил холдинг United Continental, владеющий данным авиаперевозчиком.

«Правление и совет директоров United восприняли недавние события крайне серьезно и в настоящий момент готовят корректировку программы целевых вознаграждений. Программа ориентирована на то, чтобы меры стимулирования сотрудников авиакомпании в 2017 году были прямо и четко увязаны с улучшениями в обслуживании клиентов», — пояснили в United Continental. Это значит, что размер премиальных Муньоса, составлявших в 2016 году $18,7 млн, будет зависеть в дальнейшем от откликов пассажиров United Airlines.

По словам группы, дальнейшие планы Муньоса касательно поста председателя будут «в большой степени зависеть от мнения и рассудительности членов совета директоров». Руководство рекомендовало Муньосу «более основательно сосредоточиться на своих нынешних обязанностях».