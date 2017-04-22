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03:10 (мск), источник: ТАСС

Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандала

Правление и совет директоров компании готовят корректировку программы целевых вознаграждений, по которой Оскар Муньос должен был получить повышение по службе.

Источник: ИТАР-ТАСС
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United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейса

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главный исполнительный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос вероятнее всего не получит повышения по службе и не возглавит совет директоров в 2018 году из-за скандала после снятия пассажира с рейса. Соответствующие поправки внесены в трудовой договор Муньоса, сообщил холдинг United Continental, владеющий данным авиаперевозчиком.

«Правление и совет директоров United восприняли недавние события крайне серьезно и в настоящий момент готовят корректировку программы целевых вознаграждений. Программа ориентирована на то, чтобы меры стимулирования сотрудников авиакомпании в 2017 году были прямо и четко увязаны с улучшениями в обслуживании клиентов», — пояснили в United Continental. Это значит, что размер премиальных Муньоса, составлявших в 2016 году $18,7 млн, будет зависеть в дальнейшем от откликов пассажиров United Airlines.

По словам группы, дальнейшие планы Муньоса касательно поста председателя будут «в большой степени зависеть от мнения и рассудительности членов совета директоров». Руководство рекомендовало Муньосу «более основательно сосредоточиться на своих нынешних обязанностях».

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Скандал на борту United Airlines: пассажира силой сняли с рейса

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На записи видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Директор United Airlines Оскар Муньос в понедельник извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. За это его вновь раскритиковали. Во вторник Муньос распространил новое заявление, в котором все же указал, что «искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса, а также перед всеми пассажирами на борту». Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом.

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