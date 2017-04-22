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07:15 (мск), источник: Kapital.kz

Доходы казахстанцев падают, а ритейлеров — растут

Отрасль оптовой и розничной торговли быстро восстановилась после убыточного 2015 года — за 2016 год предприятия торговли совокупно зафиксировали чистый результат деятельности в размере 587 млрд тенге. В предыдущем году в секторе был зафиксирован чистый убыток на 37 млрд тенге. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Источник: Kapital.kz

Хорошим год выдался как для крупных торговых предприятий, так и для малого сектора. Крупные и средние оптовики и ритейлеры за прошлый год заработали порядка 294,6 млрд тенге чистой прибыли (до налогообложения), чистый результат малых организаций сложился в сопоставимых размерах, в сумме 292,7 млрд тенге.

Примечательно, что торговые предприятия наращивали прибыль, несмотря на падение физического объема продаж — в 2016 году объем оказанных услуг был меньше на 1,4%, чем в 2015 году.

Предприятия торговли в 2016 году показали резкий рост доходов, в то время как реальные доходы самих казахстанцев упали. За прошлый год совокупный объем доходов крупных, средних и малых участников рынка составил 16,8 трлн тенге. Это на четверть (26%) больше уровня 2015 года. При этом реальные денежные доходы населения РК за год сократились на 4,5%.

Наиболее активно в 2016 году работал малый сектор в торговле — за год доходы таких предприятий увеличились на 3,3 трлн тенге, или на 49%, и составили почти 10 трлн тенге.

Поступление выручки у крупных и средних предприятий торговли за год выросло менее заметно, всего на 206 млрд тенге, или на 3%.

Выручка от продаж в сфере торговли за год выросла на 27% и составила 15,5 трлн тенге на фоне удорожания стоимости потребительских товаров и услуг на 8,5%.

Основную часть выручки от продаж сформировал малый сектор — 9,3 трлн тенге.

Приток доходов от неосновной деятельности в 2016 году увеличился на 14% и составил 1,3 трлн тенге.

Первые итоги 2017 года дают надежду торговым предприятиям, что уровень потребления в РК в текущем году вырастет, — покупательская способность доходов казахстанцев понемногу восстанавливается, уровень за январь-февраль 2017 года превышает на 0,6% показатель соответствующего периода 2016 года.

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