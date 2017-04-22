Доходы казахстанцев падают, а ритейлеров — растут

Хорошим год выдался как для крупных торговых предприятий, так и для малого сектора. Крупные и средние оптовики и ритейлеры за прошлый год заработали порядка 294,6 млрд тенге чистой прибыли (до налогообложения), чистый результат малых организаций сложился в сопоставимых размерах, в сумме 292,7 млрд тенге.

Примечательно, что торговые предприятия наращивали прибыль, несмотря на падение физического объема продаж — в 2016 году объем оказанных услуг был меньше на 1,4%, чем в 2015 году.

Предприятия торговли в 2016 году показали резкий рост доходов, в то время как реальные доходы самих казахстанцев упали. За прошлый год совокупный объем доходов крупных, средних и малых участников рынка составил 16,8 трлн тенге. Это на четверть (26%) больше уровня 2015 года. При этом реальные денежные доходы населения РК за год сократились на 4,5%.

Наиболее активно в 2016 году работал малый сектор в торговле — за год доходы таких предприятий увеличились на 3,3 трлн тенге, или на 49%, и составили почти 10 трлн тенге.

Поступление выручки у крупных и средних предприятий торговли за год выросло менее заметно, всего на 206 млрд тенге, или на 3%.

Выручка от продаж в сфере торговли за год выросла на 27% и составила 15,5 трлн тенге на фоне удорожания стоимости потребительских товаров и услуг на 8,5%.

Основную часть выручки от продаж сформировал малый сектор — 9,3 трлн тенге.

Приток доходов от неосновной деятельности в 2016 году увеличился на 14% и составил 1,3 трлн тенге.