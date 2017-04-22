Трудящиеся на «рынке рабов» в Алматы похвастались своим заработком

Корреспондент NUR.KZ побеседовал с представителями наемных рабочих и выяснил, что многие из них имеют высшее образование, но вынуждены перебиваться случайными заработками.

Рано утром группа людей в рабочей одежде и дорожными сумками собираются на обочине дороги. Их забирают на различные работы до 11 дня. Среди них есть выпускники школ и те, кому уже за 60.

Бекжан Далабаев (имя и фамилия изменены) из Жетысая работает так в течение 11 лет. Он закончил университет по специальности эколог, служил в армии. Объясняет это тем, что на другой работе его не устраивает зарплата.

«В месяц нам платят 200 тысяч тенге, мы работаем. Почему бы не работать? Строительные фирмы не платят столько. Я по специальности эколог, но не смог найти подходящую работу. Чтобы устроиться на работу, просят взятки. Мы не даем», — сказал мужчина.

На «рынке рабов» приезжают представители Кызылординской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей. По их словам, их не устраивает зарплата в 30−40 тысяч тенге в их родных аулах.

«Кто сейчас будет работать наемным работником за 30−40 тысяч тенге? Разве этого хватит на жизнь? Здесь я зарабатываю 100−200 тысяч тенге», — рассказал 60-летний Габит из Кызылорды.

Представившийся Ерланом молодой человек зарабатывает так уже восемь лет. «Я могу делать все. Я — электрик, по специальности — математик», — сказал Ерлан.

По словам наемных работников, половина из них — жители Каракалпакстана.

«Всего 30% рабочих — граждане Казахстана. Остальные приехали из Каракалпакстана. У них нет регистрации, их надо проверить», — сказал рассерженный парень.

Среди наемных работников на «рынке рабов» были и женщины, однако они отказались говорить с журналистами. Спустя время группу женщин забрали на сортировку картофеля.

Вскоре одна из женщин по имени Асем рассказала, что бывают случаи, когда работодатели обманывают их.

«В основном мы убираем в доме, делаем побелку, красим. Бывает случаи, когда за наш честный труд нам не платят. С ними разбираться бесполезно», — сказала женщина.