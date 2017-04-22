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10:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Потребители коммунальных услуг в Приангарье задолжали более 1,1 млрд рублей

При этом в министерстве ЖКХ Иркутской области отметили, что за последние 10 лет серьезных скачков задолженности не наблюдается.

Источник: IrkutskMedia.ru

Потребители коммунальных услуг в Иркутской области оказались должны ресурсоснабжающим организациям более 1,1 млрд рублей. Заместитель руководителя Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Марина Самарджич отметила, что сумма задолженности остается практически неизменной на протяжении 10-ти лет. Средний процент оплаты коммунальных нужд в Приангарье коррелируется с задолженностью на уровне 85−86%. Чиновница добавила, что работа с должниками активно ведется, для этого создаются межведомственные комиссии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Задолженность по коммунальным услугам в Иркутской области в 2016 году такова: начислено 12,5 млрд рублей, оплачено почти 11,4 млрд рублей, в абсолютном выражении недоплата составила сумму более 1,1 млрд рублей. Это без учета задолженности по Иркутску. В 2015 году сумма недоплат составила почти 1,4 млрд рублей, в 2014 году — 1,3 млрд рублей. Можно сказать, что эта сумма одинакова на протяжении нескольких лет», — заявила Марина Самарджич.

Замруководителя отметила, что из 15% неплательщиков по коммунальным услугам около 60% потребителей — это люди, которым не хватает денежных средств на уплату этих платежей, в связи с потерей работы, низкой заработной платой. По ее словам, есть категория людей, которые забывают платить, а есть те, кто сознательно не платит, поскольку недовольны качеством предоставляемых услуг.

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