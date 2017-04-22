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07:09 (мск), источник: Kapital.kz

Гостиница King Hotel Astana продана за 6,6 млрд тенге

Четырехзвездочный гостиничный комплекс King Hotel Astana продан за 6 млрд 687 млн тенге через сайт Электронной торговой площадки. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

Стартовая цена, с которой были начаты торги, — более 12 млрд 861 млн тенге. Торги были проведены на понижение цены. Шаг аукциона — более 385,8 млн тенге.

Для того чтобы принять участие в торгах, необходимо было внести более 643 млн тенге.

«Здание гостиничного комплекса King Hotel Astana, общей площадью 30 951,2 квадратных метра, с земельным участком площадью 0,6473 га, в том числе доля 0,6360 га, расположенные по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ул. Шокана Валиханова, д. 7», — говорится на сайте Электронной торговой площадки.

Гостиница была арестована Нурбанком в счет погашения займа. На сайте Электронной торговой площадки в качестве должника указано ТОО «ABС Investments Holding».

На сайте гостиницы сообщается, что King Hotel Astana — это крупнейший отель в Центральной Азии с номерным фондом — 289 номеров и 165 апартаментов вместимостью до 700 человек.

«Номеров класса “Комфорт” — 53, “Стандарт” — 85, “Престиж” — 35, “Люкс” — 3. Номер “Люкс” стоит 49 500 тенге. В гостинице есть спа, услуги массажа, сауна, салон красоты, спортзал», — сообщили на reception гостиницы.

Гостиница имеет 23 этажа, она была открыта в ноябре 2009 года.

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