Дальний Восток получит 3,5 млрд рублей на развитие культуры и туризма

На развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке направят 3,5 млрд рублей. Средства предусмотрены в «дальневосточном» разделе государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2017−2019 годы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Как сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, на развитие культуры и туризма из федерального бюджета будет направлено 942 млн рублей, 322 млн — предусмотрены в бюджетах дальневосточных регионов, еще 2,3 млрд рублей — средства из внебюджетных источников.

Федеральную поддержку получат проекты по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке и реконструкции драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. Программой также предусмотрено создание трех туристско-рекреационных кластеров: «Северная мозаика» в Республике Саха (Якутия), «Остров Большой Уссурийский — Шантары» в Хабаровском крае и «Амур» в Амурской области. В перспективе планируется создать еще два — «Орто Дойду» в Республике Саха (Якутия) и «Комсомольский» в Хабаровском крае.

Артур Ниязметов подчеркнул, что «дальневосточный» раздел программы также предусматривает поддержку региональных и муниципальных учреждений, которые требуют дополнительного финансирования.

Так, в Петропавловске-Камчатском будет построен Камчатский театр кукол, а в Якутии появятся национальная библиотека и театр юного зрителя. Во Владивостоке реконструируют Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького. В Магадане создадут центр этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдукен». В Приамурье планируется реконструкция областного Дома народного творчества и Амурской областной филармонии в Благовещенске, Дворца культуры железнодорожников в городе Свободный, а также строительство Дома культуры в селе Новотроицкое. В Хабаровском крае построят здание для художественной галереи «Музей современного искусства».

Напомним, госпрограмма «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных» разделов находится на особом контроле у вице-премьера — полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Задача обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний была поставлена правительству России главой государства Владимиром Путиным в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме.

«Наша совместная задача — наполнить реальным содержанием эти “дальневосточные разделы”. Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей — образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке», — подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.