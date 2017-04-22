Дальний Восток получит 3,5 млрд рублей на развитие культуры и туризма
Федеральную поддержку получат проекты по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке.
Федеральную поддержку получат проекты по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке.
На развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке направят 3,5 млрд рублей. Средства предусмотрены в «дальневосточном» разделе государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2017−2019 годы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Как сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, на развитие культуры и туризма из федерального бюджета будет направлено 942 млн рублей, 322 млн — предусмотрены в бюджетах дальневосточных регионов, еще 2,3 млрд рублей — средства из внебюджетных источников.
Федеральную поддержку получат проекты по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке и реконструкции драматического театра в
Артур Ниязметов подчеркнул, что «дальневосточный» раздел программы также предусматривает поддержку региональных и муниципальных учреждений, которые требуют дополнительного финансирования.
Так, в
Напомним, госпрограмма «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных» разделов находится на особом контроле у
Задача обеспечить приоритетный характер финансирования задач
«Наша совместная задача — наполнить реальным содержанием эти “дальневосточные разделы”. Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей — образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке», — подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.