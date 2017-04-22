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08:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Панамское досье»: основателей Mossack Fonseca освобождают под залог

Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Массака и Рамона Фонсека, сообщила их адвокат. Их компания, предоставляющая услуги по регистрации офшоров, оказалась в центре скандала с «панамскими документами».

Источник: Reuters

Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Массака и Рамона Фонсека, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд.

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Массака и Фонсека, арестованные в феврале этого года по обвинению в отмывании денег, выйдут на свободу уже в субботу, рассказала адвокат агентству Рейтер.

Компания Mossack Fonseca, предоставляющая услуги по регистрации офшоров, в прошлом году оказалась в центре международного скандала — в прессу попали миллионы документов компании, изобличающие десятки известных людей, включая нескольких действующих и бывших лидеров стран, в попытке отмывания денег.

В Панаме Массаку и Фонсеку обвиняют в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

Суд, по словам МакДоналд, пришел к выводу, что обвиняемые не скроются от правосудия, поскольку они сотрудничали со следствием. При этом еще один юрист фирмы Эдисон Теано по-прежнему остается в заключении.

Бразильское дело

Рамон Фонсека утверждает, что Mossack Fonseca не связана Odebrecht и что из их сделали козлов отпущения, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. В их числе он называл президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, чьим советником Фонсека был до скандала с «панамским досье».

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По версии Фонтесеки, панамский президент якобы сам ему рассказывал, что в 2014 году получил от бразильской компании средства на избирательную кампанию.

Президент Варела отвергает обвинения. Он заявлял, что получал политические пожертвования, а не взятки.

Odebrecht — крупнейшая строительная компания Южной Америки. Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии, в марте 2016 года его признали виновным в коррупции и приговорили к 19 годам лишения свободы.

На судебном процессе Одебрехт признал, что его компания давала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке. В деле Odebrecht фигурирует и бывший президент Бразилии Луис да Силва, которого подозревают в лоббировании интересов компании за рубежом.

«Панамское досье»

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов Mossack Fonseca, которые свидетельствуют, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

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В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.

В расследовании, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.

Путин подчеркивал, что в документах Mossack Fonseca, на которых основаны публикации, его имя напрямую не упоминается. Он говорил, что гордится такими людьми, как его друг Ролдугин.

«Почти все деньги, которые он заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию», — рассказывал Путин.

На этой неделе в Пакистане решили продолжить расследование фактов, изложенных в «панамском досье» и касающихся премьер-министра Наваза Шарифа и его детей. Однако Верховный суд страны посчитал, что на данный момент нет оснований отстранять премьера от власти, так как доказательства его причастности к коррупции пока недостаточны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Иван Петров
Очень трудно представить миллионы документов, которые свидетельствуют...
Кто эти миллионы прочитал и проанализировал?
А может ошиблись, не миллионы, а миллиарды?
Врать, так уж с размахом.
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