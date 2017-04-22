Андрей Бочаров на совещании с застройщиками отметил серьезное движение вперед
Как сообщает ВДТВ
Как сообщает ВДТВ
Губернатор Андрей Бочаров на расширенном заседании градостроительного совета поставил задачи по развитию комфортной городской среды, комплексному жилищному строительству.
На совещании особо отметили застройщиков. Они повышают стандарты возводимого жилья и качественно благоустраивают дворы. Продолжается строительство инфраструктурных объектов. В 2017 году в Волгограде введут в эксплуатацию такие серьезные проекты, как: водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда, на которых будет увеличена мощность в два раза; два канализационных напорных коллектора через Волгу; 1-ю очередь «Разгуляевского» канализационного коллектора; реконструированную подстанцию «ТДН» с увеличением мощности для освещения прилегающей инфраструктуры, подключением новых потребителей.
При обсуждении с застройщиками проблем отрасли, было высказано предложение создать наблюдательный орган, смысл которого — регулирование отрасли. Эта организация формируется в регионе — Ассоциация СРО «Строители волгоградского региона».
«Надо брать пример с тех, кто созидает. Строительный комплекс Волгоградской области способен выполнять задачи, поставленные жителями региона», — сделал акцент губернатор.