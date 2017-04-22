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17:42 (мск), источник: Newslab.ru

«Росавтодор» найдет для Красноярского края инвесторов

«Российские автомобильные дороги» найдут для Красноярского края желающих вложить деньги в дороги. Соответствующее соглашение 22 апреля было подписано на Красноярском экономическом форуме.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах подписали соглашение о сотрудничестве. Власти рассчитывают, что опыт компании позволит привлечь больше частных инвестиций в дорожную инфраструктуру. Виктор Толоконский отметил, что в бюджете заложено недостаточно средств для того, чтобы сделать краевые дороги хорошими.

«Бюджетные инвестиции в дорожную инфраструктуру вдвое меньше необходимого. Сегодня мы вкладываем 16−17 миллиардов рублей ежегодно, а по-хорошему надо бы 35 миллиардов. Возможно и больше, учитывая нашу географию», — отметил губернатор.

Глава края отметил, что в регионе необходимо строить больше мостов, особенное внимание уделять северным территориям, краевому центру. Сергей Кельбах отметил, что Росавтодор действительно имеет большой опыт в привлечении внебюджетных инвестиций и строительстве крупных магистралей, которые оказывают огромное влияние на развитие инфраструктуры в стране.

«Мы все больше внимания уделяем регионам Сибири. Лишь сбалансировав развитие дорожной инфраструктуры в европейской части России и за Уралом, мы сможем говорить о гармонии», — сказал Сергей Кельбах.

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