Апрельский снег обойдется аграриям в десятки миллионов леев

По словам руководителя одного из агрохозяйств района Штефан-Водэ Василия Кочу, убытки от очередного «подарка» природы будут немалыми, однако, аграрии уже не строят иллюзий по поводу того, что государство им чем-то поможет в этой ситуации.

«Убытки, конечно будут большие, но по опыту прошлых лет скажу: одна болтовня о том, что нам помогают. Три года подряд мы очень много теряем от града. В прошлом году — особенно сильно. Убытки понесли на 6−7 миллионов. У нас были комиссии разные: из района, из минсельхоза, из правительства. Они приехали, составили акт, убедились в том, что мы не преувеличиваем и уехали. А мы ни один лей не получили», — сказал аграрий.

В этой ситуации, страхование рисков в сельском хозяйстве стало бы, вероятно, спасением для сельхозпроизводителей. По словам Василия Кочу, аграрии обратились бы к услугам страховщиков, если бы вовремя был принят регламент определяющий долю расходов государства на сельхозстрахование.