Апрельский снег обойдется аграриям в десятки миллионов леев

По словам руководителя одного из агрохозяйств района Штефан-Водэ Василия Кочу, убытки от очередного «подарка» природы будут немалыми, однако, аграрии уже не строят иллюзий по поводу того, что государство им чем-то поможет в этой ситуации.
«Убытки, конечно будут большие, но по опыту прошлых лет скажу: одна болтовня о том, что нам помогают. Три года подряд мы очень много теряем от града. В прошлом году — особенно сильно. Убытки понесли на 6−7 миллионов. У нас были комиссии разные: из района, из минсельхоза, из правительства. Они приехали, составили акт, убедились в том, что мы не преувеличиваем и уехали. А мы ни один лей не получили», — сказал аграрий.
В этой ситуации, страхование рисков в сельском хозяйстве стало бы, вероятно, спасением для сельхозпроизводителей. По словам Василия Кочу, аграрии обратились бы к услугам страховщиков, если бы вовремя был принят регламент определяющий долю расходов государства на сельхозстрахование.
«В прошлом году регламент по субсидированию вышел в начале июня. Мы ждали-ждали, что там будет предусмотрено, а в этом году такая же картина. Скоро конец апреля, а регламента до сих пор нет. И нам непонятно, будет ли там предусмотрены государственные компенсации по страхованию или мы должны полностью оплатить расходы. Поэтому, мы и не застраховались», — говорит Василий Кочу.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются не только аграрии, является выбивание денег из страховщиков в случае наступления страхового случая.
«Когда приходит время выплат страховых компаний, тогда начинаются настоящие хождения по мукам. У нас был опыт, когда мы только через суд добивались выплат положенных нам компенсаций. А так, они начинают искать разные причины, только чтобы избежать выплат по страховым случаям», — заключил собеседник.
В результате снегопадов и заморозков, обрушившихся на Молдову 20 и 21 апреля, сельскохозяйственным культурам был нанесем существенный урон. Особо пострадали посадки на юге и в центре страны. Правительство пообещало аграриям компенсировать часть ущерба, который нанесла стихия.