Дворкович уверен, что Россия останется лидером по экспорту зерна

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума. При этом он не исключил, что «в конкретном году» РФ может уступить лидерство, которое в последствии будет возвращено.

«Возможность наращивать экспорт у нас есть, у нас есть определенные планы и по увеличению урожайности за счет селекции и мелиорации, увеличения сейчас еще нераспаханных земель. Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — сказал он.

По оценкам Минсельхоза РФ, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и продаст 25−30 млн т.

В 2016 г. Россия собрала рекордные в Постсоветской России более 120 млн т зерна. Минсельхоз РФ прогнозирует сохранение экспорта сельхозпродукции в 2017 г. на уровне 33,9 млн т.