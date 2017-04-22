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10:53 (мск), источник: ТАСС

Дворкович уверен, что Россия останется лидером по экспорту зерна

По оценкам Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия продаст 25−30 млн тонн пшеницы.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что Россия останется лидером по экспорту зерна.

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Об этом он сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума. При этом он не исключил, что «в конкретном году» РФ может уступить лидерство, которое в последствии будет возвращено.

«Возможность наращивать экспорт у нас есть, у нас есть определенные планы и по увеличению урожайности за счет селекции и мелиорации, увеличения сейчас еще нераспаханных земель. Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — сказал он.

По оценкам Минсельхоза РФ, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и продаст 25−30 млн т.

В 2016 г. Россия собрала рекордные в Постсоветской России более 120 млн т зерна. Минсельхоз РФ прогнозирует сохранение экспорта сельхозпродукции в 2017 г. на уровне 33,9 млн т.

Ранее США опубликовали доклад, в котором отметили, что РФ может уступить в текущем году лидерство по экспорту зерна. По словам Дворковича, этот рынок подвижный, и такая возможность есть

«Все может быть, но в любом случае мы останемся где-то вверху. Будем ли мы первыми или вторыми — это не так принципиально, важно, чтобы мы были надежными и стабильными поставщиками. В целом так и будет», — заключил вице-премьер.

Комментарии
1
ММС
Лидром по закупкам посевного зерна тоже останется? Или попытается свои сорта вывести?
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