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14:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов назвал «ненормальным» число обращений граждан по вопросам ЖКУ

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг. Это на 474 обращения меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы республики.

Как отметил Ирек Файзуллин, из общего количества обращений граждан более половины, 53 процента, составляют вопросы по содержанию общедомового имущества многоквартирных жилых домов, 22 процента — по оплате жилищно-коммунальных услуг, а 12 — по некачественному предоставлению коммунальных услуг.

Президент РТ Рустам Минниханов напомнил, что многочисленные соцопросы показывают: основная масса обращений граждан касается качества предоставления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Вы должны работать системно в этом направлении, — сказал он. — Пока с вашей стороны такой работы нет».

Лидер республики констатировал, что, несмотря на огромные инвестиции в отрасль ЖКХ и программу капитального ремонта многоквартирных домов, наблюдается недовольство граждан, приходит очень много жалоб. По его мнению, это может быть связано с тем, что представители коммунальных ведомств не умеют разговаривать с людьми, не могут объяснять, часто делают ошибки в расчетах за услуги ЖКУ. «Это ненормально — более 5 тыс. обращений граждан, — заключил Минниханов. — Если бы главы районов один раз в месяц погрузились в эту тему, то был бы другой результат. Надо работать на местах, помогать гражданам, разбираться. Это показатель качества работы органов власти, всей системы. Мы не работаем с людьми. Давайте анализировать обращения граждан более предметно».

В ходе совещания уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская подтвердила информацию о том, что основная масса обращений, поступающих от граждан, касается неверных начислений за оплату услуг ЖКХ.

Далее глава Минстроя РТ рассказал о собираемости платежей за ЖКУ. По состоянию на 1 апреля 2017 года за три месяца текущего года (январь-март) уровень собираемости платежей составил 95,8 процента, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом среднегодовой уровень собираемости (апрель 2016-го — март 2017 года) сохраняется на уровне 98,5 процента.

В 26 муниципальных районах в марте 2017 года собираемость платежей составила 100 процентов. Уровень собираемости меньше среднегодового по республике зафиксирован в восьми муниципальных районах. Выше среднереспубликанского уровня собираемость в 20 районах.

Министр сообщил, что по результатам мониторинга платежей за ЖКУ, поступивших в электронном виде, на 1 апреля 2017 года (через терминалы и инфоматы, онлайн-системы банков, платежные интернет-системы, а также Портал государственных и муниципальных услуг РТ), доля электронных платежей за ЖКУ составила 40,9 процента от суммы и 36,7 процента от количества платежей. Это на 9,2 процента выше показателей за аналогичный период 2016 года от суммы платежей и на 8,3 процента выше от количества платежей.

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