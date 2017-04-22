Рустам Минниханов назвал «ненормальным» число обращений граждан по вопросам ЖКУ

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы республики.

Как отметил Ирек Файзуллин, из общего количества обращений граждан более половины, 53 процента, составляют вопросы по содержанию общедомового имущества многоквартирных жилых домов, 22 процента — по оплате жилищно-коммунальных услуг, а 12 — по некачественному предоставлению коммунальных услуг.

Президент РТ Рустам Минниханов напомнил, что многочисленные соцопросы показывают: основная масса обращений граждан касается качества предоставления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Вы должны работать системно в этом направлении, — сказал он. — Пока с вашей стороны такой работы нет».

Лидер республики констатировал, что, несмотря на огромные инвестиции в отрасль ЖКХ и программу капитального ремонта многоквартирных домов, наблюдается недовольство граждан, приходит очень много жалоб. По его мнению, это может быть связано с тем, что представители коммунальных ведомств не умеют разговаривать с людьми, не могут объяснять, часто делают ошибки в расчетах за услуги ЖКУ. «Это ненормально — более 5 тыс. обращений граждан, — заключил Минниханов. — Если бы главы районов один раз в месяц погрузились в эту тему, то был бы другой результат. Надо работать на местах, помогать гражданам, разбираться. Это показатель качества работы органов власти, всей системы. Мы не работаем с людьми. Давайте анализировать обращения граждан более предметно».

В ходе совещания уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская подтвердила информацию о том, что основная масса обращений, поступающих от граждан, касается неверных начислений за оплату услуг ЖКХ.

Далее глава Минстроя РТ рассказал о собираемости платежей за ЖКУ. По состоянию на 1 апреля 2017 года за три месяца текущего года (январь-март) уровень собираемости платежей составил 95,8 процента, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом среднегодовой уровень собираемости (апрель 2016-го — март 2017 года) сохраняется на уровне 98,5 процента.

В 26 муниципальных районах в марте 2017 года собираемость платежей составила 100 процентов. Уровень собираемости меньше среднегодового по республике зафиксирован в восьми муниципальных районах. Выше среднереспубликанского уровня собираемость в 20 районах.