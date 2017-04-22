Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Заменит сразу 3 самолета»: разработчик о бомбардировщике ПАК ДА
ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР - СМИ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
10Полюс холода
12:59 (мск), источник: 112.ua

Украина не готова арестовывать транзитный газ «Газпрома», — СМИ

Украина пока не готова накладывать арест на основной актив «Газпрома» в стране — газ, идущий европейским потребителям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ранее попросил наложить арест на имущество и средства «Газпрома» в Украине и запретить их отчуждение в рамках дела о штрафе в 6,4 млрд долларов.

При этом, источник издания, близкий к АМКУ говорит, что о каких-либо действиях в отношении транзитного газа «Газпрома», идущего из России в Европу через ГТС Украины, речи не идет.

По словам собеседника «Ъ», вся собственность «Газпрома» в Украине — «это “Газпром-сбыт Украина” с офисом и счетами на несколько миллионов гривен».

«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю», — сказал источник.

Напомним, что 21 апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании «Газпром».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новости 112. Выпуск от 13:00, 22.04.2017
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Дворкович рассказал о потенциале РФ к наращиванию экспорта зерна
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
В США узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь