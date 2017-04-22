Украина не готова арестовывать транзитный газ «Газпрома», — СМИ

Издание отмечает, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ранее попросил наложить арест на имущество и средства «Газпрома» в Украине и запретить их отчуждение в рамках дела о штрафе в 6,4 млрд долларов.

При этом, источник издания, близкий к АМКУ говорит, что о каких-либо действиях в отношении транзитного газа «Газпрома», идущего из России в Европу через ГТС Украины, речи не идет.

По словам собеседника «Ъ», вся собственность «Газпрома» в Украине — «это “Газпром-сбыт Украина” с офисом и счетами на несколько миллионов гривен».

«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю», — сказал источник.

Напомним, что 21 апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании «Газпром».