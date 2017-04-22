Украина не готова арестовывать транзитный газ «Газпрома», — СМИ
Украина пока не готова накладывать арест на основной актив «Газпрома» в стране — газ, идущий европейским потребителям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Украина пока не готова накладывать арест на основной актив «Газпрома» в стране — газ, идущий европейским потребителям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ранее попросил наложить арест на имущество и средства «Газпрома» в Украине и запретить их отчуждение в рамках дела о штрафе в 6,4 млрд долларов.
При этом, источник издания, близкий к АМКУ говорит, что о
По словам собеседника «Ъ», вся собственность «Газпрома» в Украине — «это “Газпром-сбыт Украина” с офисом и счетами на несколько миллионов гривен».
«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю», — сказал источник.
Напомним, что 21 апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании «Газпром».